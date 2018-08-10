Elmas’tan enerjik yatırım: Kurtini RES devrede

İnşaat sektöründe başarılı projelere imza atan Sur Şirketler Grubu, enerji yatırımlarına da devam ediyor. Grup bünyesinde bulunan Sur Enerji’nin hayata geçirdiği Kurtini RES Projesi, yenilenebilir rüzgar enerjisi üretimine başladı. Mersin ili Gülnar ilçesinde yer alan Kurtini RES Projesi, toplam 14 MW kurulu güce sahip ve yıllık 46 GWh enerji üretimi kapasiteli.

2023 HEDEFLERİ İÇİN YATIRIM

Sur Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için enerjide de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Enerji yatırımlarındaki öncelikli hedefimiz memleketin enerji açığının giderilmesine fayda sağlamak ve cari açığı kapatmak için destek olmak” dedi.

HER YIL BİR SANTRAL

Doğayı korumak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakabilmek amacıyla yenilenebilir enerjiyi tercih ettiklerini belirten Elmas, her yıl bir enerji santralini devreye alma hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Elmas, “2017 yılında Mersin’de Elmalı rüzgâr enerji santralini devreye almıştık. Yeni devreye aldığımız Kurtini rüzgâr enerji santraliyle 2018 yılındaki hedefimiz de gerçekleşmiş oldu. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız 2019 ve 2020 hedeflerimiz şeklinde devam edecek. Her yıl bir santrali devreye almaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

15 BİN HANENİN ELEKTRİĞİNİ KARŞILIYOR

Devreye alınan yeni rüzgar enerji santrali yıllık yaklaşık 15 bin hanenin enerji tüketimini karşılayabilecek kapasiteye sahip. Yeni rüzgar enerjisi santraliyle yıllık yaklaşık 1200 ağacın azalttığı karbondioksit miktarı kadar emisyon sağlanacak.

Sur Enerji’nin yenilenebilir enerji kaynaklı tüm yatırımları devreye alındığında ürettiği elektrik miktarı, Sur Yapı’nın tüm projelerinin ihtiyacı olan enerjiyi karşılayabilecek.

HES VE RES İŞTAH KABARTTI

Markalı konut üreticilerinin yeni gözdesi, geleceğin sektörleri arasında zirveye oturan enerji oldu. Gayrimenkul geliştirme şirketleri, inşaattan kazandıklarını artık tümüyle tekrar inşaata yatırmıyor. Özkaynakları sağlam olan ve alt yapı imkânlarını değerlendiren patronlar, rüzgar enerjisi santralleri (RES)ve hidroelektrik santralleri (HES) ihalelerinde boy gösterip yatırımlar yapıyor. Tesis veya projelerinin ısı ve elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için santraller kuran şirketler arasında Sur Yapı’nın yanı sıra Çalık, Zorlu, Makyol, AKFEN, Ortadoğu Grup, Ağaoğlu, Sur Yapı, Babacan Yapı, Türkerler Holding ve Polat Holding başı çekiyor. Sektörün yeni yatırımlarla hareketlenmesi diğer firmaların da iştahını kabartıyor.

AKFEN 4 PROJE İL BAŞLIYOR

Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale ve Denizli’deki 4 projede toplam 242 MW güce sahip ilk rüzgar santrallerinin kurulumuna başlıyor. Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, şirket olarak 2020 yılı sonuna kadar 4 milyar TL yatırımla tamamı temiz enerjiden oluşan 1000 MW’lık kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.