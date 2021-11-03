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Kadın - Aile Elmalı turta tarifi, nasıl yapılır? Kolay elmalı turta tarifi
Kadın - Aile

Elmalı turta tarifi, nasıl yapılır? Kolay elmalı turta tarifi

Tarçın ve elmanın lezzetli buluşmasını bu tarifle evde kolayca yapabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 21:50:00 - 2021-11-03 22:01:30
Elmalı turta tarifi, nasıl yapılır? Kolay elmalı turta tarifi

Tarçın ve elmanın lezzetli buluşmasını bu tarifle evde kolayca yapabilirsiniz. 

Malzemeler

  • 250 gr margarin
  • 1 paket yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 paket hamur kabartma tozu
  • 1 paket şeker vanilin
  • Aldığı kadar un

Üzeri için:

  • 4 adet elma
  • 1 su bardağı şeker (isteğe göre azaltılabilir)
  • 1 yemek kaşığı tarçın (isteğe göre azaltılabilir)
  • İsteğe bağlı ceviz

Yapılışı

İlk olarak margarinimizle tepsimizi yağlıyoruz sonra hepsini tavada eritiyoruz.

Sıcaklığı hafif gidince kabımıza döküp un hariç diğer malzemeleri ekleyip yoğuruyoruz.

Ardından unu ara ara ekleyip yoğurup yapışmayan yumuşak bi kıvam elde ediyoruz.

Hamurumuzdan parmak büyüklüğünde 4 parça ayırıyoruz.

Kalan hamurumuzu tepsiye eşit şekilde elimizle yayıyoruz.

Sonra elmalarımızı rendeleyip tavaya koyuyoruz şekerini de ilave edip suyunu çekene kadar pişiriyoruz.

Tarçın ve cevizini de ekleyip sıcaklığı çıktıktan sonra hamurumuzun üzerine yayıyoruz.

Buzluktan parça hamurlarımızı çıkartıp üzerine eşit şekilde rendeliyoruz ve önceden ısıttığımız 170 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz.

Afiyet olsun.

 

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