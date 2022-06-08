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Kadın - Aile Elmalı tarçınlı kek tarifi: En kolay yumuşacık elmalı kek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Elmalı tarçınlı kek tarifi: En kolay yumuşacık elmalı kek nasıl yapılır?

Yumuşacık Elmalı Tarçınlı Kek Yapımı

Yeniakit Publisher
2022-06-08 21:48:00 - 2022-06-08 21:50:44
Elmalı tarçınlı kek tarifi: En kolay yumuşacık elmalı kek nasıl yapılır?

Elmalı Tarçınlı Kek Malzemeleri

  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 2,5 su bardağı beyaz un
  • 2-3 adet elma

Elmalı Tarçınlı Kek Nasıl Yapılır?

Yumurtaları derin bir kaseye kırıyoruz. Şekeri koyup mikserle çırpmaya başlıyoruz. Açık sarı renk aldığında sütü, sıvı yağını ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Un, kabartma tozu, vanilya ve tarçını ekleyip çırpıyoruz. Akışkan çok güzel bir hamurumuz oluyor. Ardından rendelediğimiz elmaları koyuyoruz ve son bir kez karıştırıyoruz. Yağlanmış kek kalıbına döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye bırakıyoruz. Kürdanı batırıp çıkardığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Afiyet olsun.

Kalıptan taşan nefis kek tarifi: Kabarma garantili
Kalıptan taşan nefis kek tarifi: Kabarma garantili

Kadın - Aile

Kalıptan taşan nefis kek tarifi: Kabarma garantili

 

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