  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Elmalı kurabiye tarifi, nasıl yapılır? Kolay elmalı kurabiye tarifi
Kadın - Aile

Elmalı kurabiye tarifi, nasıl yapılır? Kolay elmalı kurabiye tarifi

'Elmalı pasta' olarak da bilinen elmalı kurabiye genelde çay buluşmalarında, altın günlerinde veya diğer kalabalık buluşmalarda sunulan bir tatlı kurabiye çeşididir.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 11:42:00 - 2021-11-10 11:44:25
Elmalı kurabiye tarifi, nasıl yapılır? Kolay elmalı kurabiye tarifi

Hazırlaması kolay, şekillendirirken sorun yaşamayacağınız tarif.

Malzemeler

  • 3 su bardağı un
  • 250 gr oda ısısında tereyağı veya margarin
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)
  • 1 kahve fincanı pudra şekeri

İç malzemesi;

  • 3 elma orta boy elma rendesi
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 küçük boy çay bardağı şeker
  • 1 avuç dövülmüş ceviz 

Yapılışı

Rendelenen elma, tarçın ve şeker küçük bir tencereye alınıp orta ateşte elmalar suyunu salıp çekene kadar pişirilir ve soğumaya bırakılır. Soğuyunca istenirse ceviz de konulur. Ayrı bir yoğurma kabında un hariç hamur malzemelerini alarak elimizle güzelce karıştıralım. Ardından yavaş yavaş un ilavesiyle birlikte ele yapışmayacak yumuşak bir kıvamda yoğrulur. Unu çok fazla ekleyerek hamurunuzu sertleştirmemelisiniz. Yoğrulan hamur tezgaha alınarak eşit 5 bezeye ayrılır. Bezeler avuç içerisinde yuvarlanır. Bezelerden biri tezgaha alınır. Altı üstü unlanarak tatlı tabağı büyüklüğünde, yarım cm kalınlığında olacak şekilde açılır. Açılan hamur önce dörde, her bir parça da 2 ye bölünür.  Geniş kısımlarına soğuyan elma harcından 1 tatlı kaşığı koyularak, sigara böreği sarar gibi sarılır. Her beze için aynı işlem sırasıyla uygulanır. Şekil verilen kurabiyeler pişirme kağıdı serili tepsiye dizilir. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika kadar pişirilir. Kurabiyelerin altı hafif kızardığı anda fırından alınır. Elmalı kurabiyeler ılınınca üzerine pudra şekeri serpilir ve servis edilir. Afiyet olsun.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı'dan TOGG'a büyük terbiyesizlik!
Medya

Fatih Altaylı'dan TOGG'a büyük terbiyesizlik!

TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş'ın ağırladığı Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ziyaretini köşesine taşıdı. Ağırlandığı yere ilişkin yazısında h..
Uzun süre susuz kalan 150 göçmen bulundu!
Dünya

Uzun süre susuz kalan 150 göçmen bulundu!

Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkenin düzensiz göçmenlere karşı mücadelesi devam ediyor. Özellikle bazı Batılı ülkelerin göçmenlere karş..
Koç Holding'den 'batarya' açıklaması
Ekonomi

Koç Holding'den 'batarya' açıklaması

Koç Topluluğu tarafından batarya üretim tesisi kurulması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü yönünde çıkan haberlere ilişkin Koç Holding, açıkla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay