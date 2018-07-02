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Elmalı kurabiye nasıl yapılır?

Elmalı kurabiye nasıl yapılır? elmalı kurabiye için malzemeler nelerdir?

02 Temmuz 2018 Pazartesi 22:42
Elmalı kurabiye nasıl yapılır?

MALZEMELER:

3 su bardağı un

Yarım çay bardağı sıvı yağ

250 gram eritilmiş tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1/2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

İÇ HARCI İÇİN:

4 tane elma

1 çay bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı su

1 tane vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay bardağı iri parçalanmış ceviz

NASIL HAZIRLANIR?

Elmalı kurabiyenin iç harcını hazırlamak için elmaları iyice yıkayıp kabuklarını soyun ve rendeleyin. Rendelediğiniz elmaların suyunu sıkıp süzdürün. Bu noktada elmaların suyunu iyice süzmek önemlidir aksi takdirde elmaların suyu hamurun ıslanmasına yol açabilir. Ardından süzdürdüğünüz elmaları geniş bir tencereye alıp içine toz şekeri ve suyu ilave edip kısık ateşte 5 dakika kadar kavurun. Elmalar pişmeye yakın iken ceviz içi ve tarçını ekleyin. İç harç suyunu çekip iyice kavrulduğunda ocaktan alın ve soğuması için bekletin.

Elmalı kurabiyenin hamurunu hazırlamak için oda sıcaklığında eritilmiş tereyağı ile pudra şekerini bir kapta iyice karıştırın. Karışıma yoğurdu ve yumurtayı ekleyip karıştırın. Daha sonbra vanilyayı,  kabartma tozunu ve unu göz kararı olacak şekilde yavaş yavaş ekleyip kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam edin. Kurabiye hamuru hazır hale geldiğinde hamuru küçük bezeler olacak şekilde bölün. Hazırladığınız hamur bezelerini oklava ya da elinizle yuvarlak orta büyüklükte olacak şekilde açın fakat hamurların dağılmamasına dikkat edin. Yuvarlağın ortasına soğumuş elmalı harçtan koyup iki ucunu birleştirin. Kurabiyelere arzunuza göre farklı şekiller verebilirsiniz. Tüm hamurları elmalı harç ile doldurduktan sonra fırın tepsinize yağlı kağıt serin. Elmalı kurabiyeleri aralarında boşluk olacak şekilde fırın tepsinize dizin. Ardından önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kurabiyelerin altı ve üstü hafifçe kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Elmalı kurabiyeleriniz soğuyunca üzerine toz fındık ya da pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 22:42
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