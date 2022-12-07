Elmadan gül tatlısı yapımı: Pratik gül tatlısı nasıl yapılır? İrmiksiz gül tatlısı, irmikli gül tatlısı nefis

Bu muhteşem gülün nasıl yapıldığını görünce çok şaşıracaksınız.

Elmadan gül tatlısı yapmak için malzemeler:

-Elma-Milföy hamuru

-Kayısı reçeli-

-Tarçın-Pudra şekeri

İrmiksiz gül tatlısı tarifi

İlk olarak elmaları kağıt gibi ince ince dilimleyin. Elmalara tarçın serpiştirdikten sonra yumuşaması için mikrodalgada 3 dakika pişirin.

Milföyleri merdaneyle biraz açtıktan sonra ince şeritler kesin. Üzerine kayısı reçelinin suyundan sürüp elmaları resimdeki gibi sıra sıra dizin.



Hamurun sarkan kısmını elmaların üzerine kapattıktan sonra rulo şeklinde sarın. Malzemelerinizin miktarına göre aynı şekilde güller yapın. Yağladığınız muffin kalıplarına koyup 190 derecede önceden ısıttığınız fırında pişirin. Fırından çıkınca üzerine pudra şekeri eleyin.

Gül Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

125 gram eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

İrmikli gül tatlısı nefis tarif nasıl yapılır?

Gül tatlısı tarifimize ilk olarak şerbetimizi hazırlayarak başlıyoruz. Tenceremize şeker ve suyu alarak 10 dakika kadar kaynatıp soğumaya bırakıyoruz.

Tatlının hamuru için uygun bir kaba, eritmiş olduğumuz tereyağı, sıvı yağı, yoğurt ve irmiği alarak çırpıcı ile çırpalım.

Üzerine vanilya, kabartma tozu ve unu ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim.

Hamurumuzu merdane ile kalın olmayacak şekilde açalım.

Açtığınız hamuru çay bardağı ile keselim.

Kesilen daireleri yarım ay şeklinde üst üste gelecek biçimde 3 tanesini koyarak rulo yapalım.

Ruloyu da bir bıçak ile ortadan ikiye keserek iki adet gül elde etmiş olalım.

Tüm hamur için aynı işlemi yapalım ve tepsiye dizip ortalarına fındık batıralım.

160 derece fırında 30 dakika kadar pişirelim.

Kurabiyeler sıcak iken soğumuş olan şerbeti üzerine dökelim.

Bu tariften 24 adet gül tatlısı elde edilmektedir.

Sizler de gül tatlısı nasıl yapılır? merak ediyorsanız tarifimi incelemeli ve videomu izlemelisiniz. Afiyet olsun.