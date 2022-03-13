Elma ve soğan çayı bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Elmalı soğan çayı tarifi

Quercetin'den zengin bir çay olan; elma soğan çayı, üst solunum yolları enfeksiyonlarında boğazın rahatlamasında ve bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesinde oldukça etkili. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren ya da bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek isteyen kişiler günde 3 defa ara öğün olarak tüketebilir.

Hem meyve olarak tek başına tüketilebilen, hem de çayı demlenerek içilebilir hale gelen elma, içermiş olduğu vitaminler sayesinde sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Kan şekerini ve kolesterolü düşürücü etkisi vücut direncinin kazanılmasına yardımcı olur. Özellikle soğuk havalarda tüketilmesi nezle ve grip gibi rahatsızlıklardan korur. İçerdiği antioksidanlar bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Detoks etkisine sahip

Aynı zamanda detoks etkisine sahip olan elma çayı, zayıflamak veya kilo kontrolünün sağlanmak için de tüketilmektedir. Soğan ile birlikte demlenerek tüketilen elma-soğan çayında elmanın faydalarının yanı sıra soğanın mucizevi etkilerinden de yararlanmak mümkündür. Elma ile soğanın bir arada tüketilmesi vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin ve dolayısıyla faydalıdır. Kan şekerinin dengelenmesinde elma ve soğan ikilisinin oldukça güçlü bir etki oluşturduğu unutulmamalı, doğal yollardan sağlam bir bağışıklık sistemine sahip olmak için mutlaka tüketilmelidir.

Malzemeler:

1 elma

1 soğan



Bir soğanın kabuklarını soyun ve dilimleyin. Bir elmayı kabukları ile beraber dilimleyin ve hepsini beraber iyice yumuşayana kadar pişirin. İyice yumuşadıktan sonra süzdüğünüz çayı tüketebilirsiniz.