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Elma suyunun faydaları nelerdir?

Elma suyu vücudu bazı hastalıklardan korur. Sizler için sindirimden cildi yenilemeye kadar birçok faydası olan elma suyu vücut için oldukça iyi bir besin kaynağıdır.

27 Haziran 2018 Çarşamba 09:06
Elma suyunun faydaları nelerdir?

- İçeriğinde yer alan flavonoid minerali astım krizi yaşayan hastalar için doğal ilaçtır. Aynı zamanda bu mineral akciğerin deforme olmuş bölgelerini iyileştirir ve korur. Günde bir bardak tüketilen elma suyu akciğerleri enfeksiyonlara karşı korur.

- Bazı yiyecekler karaciğerde zararlı toksinlerin oranını artırır. Düzenli tüketilen elma suyu bu toksinlerin miktarını azaltır.

- C vitamini bakımından zengin olan elma suyu kemik sağlığını koruyarak, kemik hastalıklarına yakalanma oranını azaltır.

- Kırmızı elmada bulunan guercetin birleşeni bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda sinir sisteminde deforme olmuş hücreleri yeniler.

- Toplumda her 3 kişide birinde görülen safra kesesi taşını önlemek ve daha sağlıklı kilo vermek için elma suyu en iyi doğal yöntemdir.

- Elma suyu aynı zamanda tonik olarak da kullanılabilir. Kırışıklığa ya da akneye meyilli ciltleri yenilemede ve korumada birebirdir.

- K ve B6 içeriği de her ne kadar suyunda az olsa da hafızayı da güçlendirir. Alzheimer riskini azaltır.

- Akşamları yatmadan önce bir bardak elma suyunun içine bir adet tarçın koyup içiniz. Bu karışım daha rahat bir uyku çekmenizi sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 09:06
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