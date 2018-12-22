Elma sirkesi ve balı karıştırırsanız...

Çok eski çağlardan beri, tedavi amaçlı kullanılan bu iki mucizenin birleşimi, bakın hangi hastalıklara iyi geliyormuş.

Soğuk algınlığı: Yassı bir kabın içine eşit miktarlarda su ve elma sirkesi koyup, buharlaşmaya başlayıncaya kadar ısıtın. Isıttığınız bu kabın üzerine başınızı eğin. Kulak ağrılarında başınızı yanlamasına tutun. Buharın dışarıya kaçmaması için, başınızın üzerini bir havluyla örtün. Sirke buharını burundan derin derin teneffüs edin. Azamî beş dakika buhar teneffüsü yapın. Bu sirke buharı soluması, baş ve kulak ağrılarına, nezle veya burun tıkanıklığına iyi geliyor.

Elma Sirkesi Ve Bal Karışımı Faydaları

Gözler: Gözleriniz, okurken veya bilgisayar monitörü önünde çabuk yoruluyor mu? Açık ışığa karşı hassas mısınız? Her sabah alacağınız elma sirkesi- bal karışımı, size A vitamini ve provitamin takviyesi sağlayacak.

Gaz ve kabızlık: Gaz çoğu kez, midenizi bozduğunuzda oluşur. Bağırsaklardaki kuvvetli gaz oluşumu ise sindirim organlarındaki bir arızaya işaret edebilir. Günde birkaç kez içinde iki çay kaşığı elma sirkesi bulunan bir bardak su içiniz. İçinde elma sirkesi ve biraz tuz bulunan ılık ayak banyosundan da iyi sonuçlar elde edilmiştir.

Kadın hastalıkları: Kadınların belli günlerdeki ağrılarını dindirmek için, sirkeden faydalanabilirsiniz.

Hamilelik bulantısı: Sabahleyin kahvaltıdan biraz önce alınan içinde bir çay kaşığı elma sirkesi bulunan bir bardak su, sabah bulantısını gideriyor.

Eklem ağrıları: Mineral püresi: Yarım greyfrut, 1 portakal, 1 limon, 2 kereviz sapını küçük küçük doğrayarak 4 bardak su ilâve edip bir saat kaynatın. Daha sonra malzemeyi süzgeçten geçirip 2 çay kaşığı elma sirkesi ve 1 çay kaşığı İngiliz tuzu ilâve edin. Sabah akşam bir yemek kaşığı, bu püreyi bir bardak su ile için.

Yaşlılık şikayetleri: Kalp ve sinirleri güçlendirmek için düzenli olarak elma sirkesi-bal karışımı alınması tavsiye ediliyor.

Baş ağrısı: Alnınızı ve şakaklarınızı biraz elma sirkesiyle ovarak çoğu kez hafif baş ağrısından kurtulabilirsiniz. Şikâyetler geçmezse, soğuk algınlığı için tavsiye ettiğimiz sirke buhar banyosunu deneyebilirsiniz.

Mide şikayetleri: Bir kaşık elma sirkesini bir bardak suyla karıştırın. İlk bardağı, 5 dakikada bir çay kaşığı alın. İkinci bardakta dozu ikişer çay kaşığına yükseltin. Üçüncü bardaktan 15 dakikada bir yudum alın.

Bakterilere karşı: Bir yemeğin veya bir meşrubatın bakteri taşıyabileceği endişeniz varsa, ihtiyaten içinde iki çay kaşığı elma sirkesi bulunan bir bardak suyu içiniz.