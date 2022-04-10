Elma sirkesi tarifi: 9 Kolay adımda organik elma sirkesi nasıl yapılır?

Alternatif tıbbın önemli gıda maddelerinden olan elma sirkesi, elma suyunun fermente edilmesiyle elde edilen bir sirke çeşididir. Konu sağlığı korumaya gelince, organik elma sirkesi adeta sıvı altın değerindedir. Kan basıncını düşürdüğü, kilo vermeye yardımcı olduğu ve kalp sağlığını iyileştirdiği kanıtlanmıştır

9 Kolay adımda organik elma sirkesi nasıl yapılır?

Evde organik elma sirkesi yapmak oldukça kolay bir işlemdir. Sadece üç malzemeye ve detaylara dikkat etmeye ihtiyacınız var. Aşağıda adım adım organik elma sirkesi yapımını paylaştık. Tarif mayalanma süreci içerdiğinden, tüm adımları tam olarak yazıldığı gibi takip etmenin gerçekten önemli olduğunu unutmayın (özellikle temizlik adımları).

Evde organik elma sirkesi tarifi

Malzemeler:

3 küçük elma (içi ve kabuklarıyla birlikte doğranmış)

3 çay kaşığı rafine edilmemiş şeker

1 bardak su

Evde organik elma sirkesi nasıl yapılır?

1. Adım

Geniş ağızlı bir kavanozu sterilize edin. Bunu yapmak için kavanozu iyice yıkayın ve su dolu bir tencereye batırarak 5 dakika boyunca kaynatın. Maşa kullanarak kavanozu tencereden çıkartın ve kullanmadan önce kuruması ve soğuması için baş aşağı temiz bir havlu üzerine yerleştirin.

2. Adım

3 küçük elmayı çekirdek ve kabukları ile birlikte doğrayın ve kavanozun içine yerleştirin.

3. Adım

Küçük bir kapta 3 çay kaşığı rafine edilmemiş şeker ve 1 bardak oda sıcaklığında suyu birleştirin.

Su ve şekeri, şeker eriyene kadar iyice karıştırın. Karışımı elmaları koyduğunuz kavanoza dökün. Elmalar tamamen suyun içinde kalmalıdır. Su yeterli gelmiyorsa, daha fazla su ekleyebilirsiniz.

Elmalar suyun içinde yüzüyorsa, temiz ve steril olduğundan emin olduğunuz bir mutfak gerecini elmaları bastırmak için kullanabilirsiniz.

4. Adım

Kavanozun ağzına büyük bir kağıt havlu veya tülbent yerleştirin ve bir lastikle sabitleyin. Bu işlem, sirkenin nefes almasına ve fermente olması için gereken oksijeni almasına izin verirken, dışarıdaki herhangi bir yabancı maddenin kavanozun içine girmesini önler.

5. Adım

Kavanozu 2 ila 3 hafta ılık ve karanlık bir yerde muhafaza edin. Zaman geçtikçe sıvıda kabarcıklar göreceksiniz ki, bu fermantasyon işleminin başladığı anlamına gelir. Sıvının üstünde beyaz bir köpük de görülebilir. Köpüğün başka bir renkte (yeşil, mavi, gri veya siyah gibi) olması, sirkenin bozulmuş olduğu ve atılması gerektiği anlamına gelir.

6. Adım

Karışımı büyük bir kapta süzerek elma parçalarını kavanozdan çıkarın. Sıvıyı aynı kavanoza geri koyun ve üzerini aynı kağıt havluyla (veya tülbentle) örtün. Bir lastikle sabitleyin.

7. Adım

Kavanozu 4-6 hafta boyunca aynı ılık, karanlık yerde muhafaza edin. Plastik veya tahta bir kaşık kullanarak, sirkeyi iki günde bir karıştırın. Sirkenin her gün karıştırılmasına gerek yoktur ve sirkeyi karıştırmayı unutursanız çok sorun etmeyin.

İpucu: Kavanozu her gün görebileceğiniz bir yere yerleştirin. Bu, sirkeyi karıştırdığınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır!

8. Adım

4 hafta sonra, sirkeniz kullanıma hazırdır! Sirkenin tadına bakın. Tercihinize göre yeterince asidik değilse, kavanozu kapatıp istenen asitliğe ulaşılıncaya kadar fermantasyon işlemine devam edebilirsiniz.

9. Adım

Hazır olduğunda, sirkeyi kapaklı bir kavanoz veya şişeye aktarın. Sirkeyi kilerinizde veya dolabınızda süresiz olarak saklayın!