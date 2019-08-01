Elma sirkesi içmenin 5 faydası
Günde bir yemek kaşığı kadar sirke içtiğinizde, vücudunuzda oluşabilecek değişiklikleri biliyor musunuz? Faydalarını sonuna kadar göreceğiniz haberi sizler için derledik!01 Ağustos 2019 Perşembe 13:34
1-Vücudun asidini dengeler
Düzensiz ya da fazla yağ, tuz ve benzeri yiyecekler içeren beslenme programlarının vücudun asidik pH değerini artırabilme olasılığı vardır. Alkali bir gıda olan doğal elma sirkesi, vücuttaki fazla asidi atar ve pH dengelemeye yardımcı olur.
2-Hazmı kolaylaştırır
Midedeki gaz, yanma hissi ve şişkinliğin giderilmesine yardımcı olurken, sindirime destek olur. Hazmı zor olan yiyeceklerden sonra bir yemek kaşığı kadar elma sirkesi içmek, rahatlamaya yardımcı olacaktır.
3-Şekeri dengeler
İçeriği sayesinde, şekerin kırılmasını sağlayan elma sirkesi, kanda glukoz birikimi ve şeker oluşumu engeller.
4-Kalbi korur
Kötü kolesterolün oluşumunu engeller ve oluşanında yok olmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla düzenli tüketildiğinde, kolesterole oldukça fazla etkisi vardr.
5-Böbrek ve bağırsakları temizler
Vücutta oluşan taşı, kireci ve iltihaplanmayı söküp atar. Bütün organların, doğru bir floraya gelmesini sağlar.
Doğal elma sirkesini düzenli olarak tükettiğiniz takdirde, etkilerini bir bir göreceksiniz.
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