Elma sirkesi içmenin 5 faydası

1-Vücudun asidini dengeler

Düzensiz ya da fazla yağ, tuz ve benzeri yiyecekler içeren beslenme programlarının vücudun asidik pH değerini artırabilme olasılığı vardır. Alkali bir gıda olan doğal elma sirkesi, vücuttaki fazla asidi atar ve pH dengelemeye yardımcı olur.

2-Hazmı kolaylaştırır

Midedeki gaz, yanma hissi ve şişkinliğin giderilmesine yardımcı olurken, sindirime destek olur. Hazmı zor olan yiyeceklerden sonra bir yemek kaşığı kadar elma sirkesi içmek, rahatlamaya yardımcı olacaktır.

3-Şekeri dengeler

İçeriği sayesinde, şekerin kırılmasını sağlayan elma sirkesi, kanda glukoz birikimi ve şeker oluşumu engeller.

4-Kalbi korur

Kötü kolesterolün oluşumunu engeller ve oluşanında yok olmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla düzenli tüketildiğinde, kolesterole oldukça fazla etkisi vardr.

5-Böbrek ve bağırsakları temizler

Vücutta oluşan taşı, kireci ve iltihaplanmayı söküp atar. Bütün organların, doğru bir floraya gelmesini sağlar.

Doğal elma sirkesini düzenli olarak tükettiğiniz takdirde, etkilerini bir bir göreceksiniz.