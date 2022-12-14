Elma sirke: Feridun Kunak, İbrahim Saraçoğlu'ndan doğal elma sirkesi tarifleri! Faydaları saymakla bitmez!

Organik Elma Sirkesi Kaç Günde Olur?

Organik elma sirkesi elde etmenin yolu ya katkısız %100 doğal etiketli ürünleri almak ya da evde üretmekten geçmektedir. Doğal elma sirkesi nerede satılır? diye araştırıldığında ise internet üzerinden kolayca sipariş verilebildiği görülür. Elma sirkesinin fiyatı epey ucuz olsa da organik elma sirkesinin fiyatı biraz daha yüksek olur.

Bu şifalı organik ürünü ev imkanlarınızla da kolayca hazırlayabilir, bir ila bir buçuk ay içinde 4 – 5 litre civarında doğal elma sirkesi yapabilirsiniz.

Yani elma sirkesi kaç gün sonra süzülür diye düşünüyorsanız en az 1 ay beklemeniz gerektiğini söyleyebiliriz. 30 ila 45 günlük bir süre içinde elma sirkesi oluşur. Eski usul elma sirkesi yapımı ile ninelerimizin el lezzetini yakalamaya hazır mısınız? En kolay elma sirkesi nasıl yapılır öğrenme vakti geldi!

O halde, elma sirkesi tarifi ve püf noktalarına geçelim:

Evde Doğal Elma Sirkesi Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

5-6 litrelik bir cam kavanoz

2 kilogram elma

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Birkaç tane nohut ya da bir parça ekmek yeterli olur.

Elma sirkesi en kolay nasıl yapılır?

Elmalar dörde bölünür, büyükse biraz daha küçük kesilir.

Çekirdekli kısımlar çıkarılır.

Kavanozun yarısını kaplayana kadar yerleştirilir ve nohut eklenir.

Üzerine içme suyu doldurulur.

Çıkacak gaz için bir parça boşluk bırakmak gerekir.

1 çay kaşığı şeker ve tuz ekleyip karıştırılır.

Kavanozun üzeri tülbentle kapatıp bağlanarak sabitlenir.

30 – 45 gün beklemeye bırakılır.

Arada bir tahta kaşıkla karıştırmak faydalı olur.

Posayı ayırdıktan sonra sirkeye 1 çay kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı tuz daha eklenip karıştırılır.

Kavanoz kapağı kapatılıp serin ve ışık almayan bir yerde saklanır.

Bir süre sonra sirkenin üzerinde sirke anası denen jelimsi maya oluşur.

Beyaz, şeffaf halka biçimli maya ve keskin koku sirkenin hazır olduğunu bildirir.

Peki, ev yapımı sirke kaç günde olur? En az 1 ay zaman gereklidir. 30-45 günlük bir zaman dilimi gereklidir. Mayasız elma sirkesi yapımı olduğu gibi mayalı yani sirke anası ile daha sonra tekrar sirke de yapılabilir.

Organik Elma Sirkesi Yapmanın Püf Noktaları

Ev yapımı doğal elma sirkesi nasıl yapılır diye düşünerek tarif uygulamasına geçtiyseniz ilk olarak elma seçiminin çok önemli olduğunu bilmelisiniz.

Elma ne kadar organik olursa ne kadar kaliteli ve lezzetli olursa sirke de bir o kadar şifalı olur.

Elma sirkesi ev yapımı olduğunda özellikle kullanılan elmalar da güvenilen yerlerden temin edilmişse faydalı sonuçlar alma olasılığı da yüksek olmaktadır.

Elma sirkesi yaparken kabukları soymamalısınız.

Eğer ilk kez elma sirkesi yapıyorsanız 1 çay bardağı organik elma sirkesine ihtiyacınız olacak.

Sirkeye ilave edeceğiniz suyun temiz içme suyu olması önemlidir.

Sirke yapımında malzemeleri karıştırmak için tahta kaşık kullanmalısınız.

Elma sirkesi nasıl berrak olur diyorsanız kavanoz konusunda dikkatli olmalısınız. Elma sirkesi mantar ya da istenmeyen bakteri oluşumunda bozulduğu için kavanozun çok temiz olmasına özen göstermek gerekir.

Elma kabuğu üzerindeki bakteriler mayalanmanın başlamasını sağladığı için elmaları yıkamadan kullanmak da iyi sonuç verir.

Sirke hazır olduktan sonra üzerinde oluşan sirke mayasını kaşıkla alıp tekrar ve daha çabuk sirke üretebilirsiniz.

Bulgur veya kuru nohut elma sirkesinin oluşumunu hızlandırır.

Sirke kavanozunun ağzını temiz tülbentle kapatarak hava almasını önleyebilirsiniz.

Elma Sirkesinin Faydaları Nelerdir?

Elma sirkesi ne işe yarar sorusunun ilk cevabı bakterileri yok etme özelliğiyle ateş düşürücü olarak kullanılmasıdır.

C vitamini içerdiği için vücut direncini arttırır, hastalığa yakalanma riskini azaltır.

Sinir sistemini onarıcı ve yapısını güçlendirici özellikleri bulunur.

Vücuttaki alkalin derecesini arttırarak PH dengesini düzenler, böylece bazı toksinlerin atılmasını kolaylaştırır, cilde parlaklık verir.

Sindirim sistemi üzerinde olumlu etki yapar. Suda çözünebilen elma lifleri içerir, bu lifler bağırsak spazmlarını yatıştırır. Mide rahatsızlıklarını önlemek adına suda seyreltilerek tüketilmelidir.

Elma sirkesi cilt bakımı ve vücut temizliğinde kullanılabilir. Teni yakmadan derideki fazla yağı alır ve cildi temizler. Kullanım öncesi alerji testi yapınız.

Elma sirkesi sivilce lekeleri üzerinde kısmi iyileşme sağlar.

Elma sirkesi cilde faydaları olan bir sıvı olsa da dozajın iyi ayarlanması çok önemlidir. Yanlış miktarda özellikle hassas cilt bölgelerine uygulanan sirke tahrişe ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Elma sirkesi ayak mantarı için de alternatif olarak denenmektedir. Çoğu kişide mantarın hafiflemesine yardım ettiği gözlenir.

Bazı bakterileri ortadan kaldırma özelliği sayesinde ishal için faydalı olabilir.

Elma sirkesi suyla karıştırılıp içildiğinde hıçkırığı önler.

Kalsiyum deposu olması sayesinde elma sirkesi diş ve kemik yapısını güçlendirir, fosfor ve magnezyum da içerdiği için eklem sertliklerine ve ağrılarına karşı faydalıdır.

İçerdiği elma asidi ve enzimler sayesinde yorgunluğa, halsizliğe çözüm olur. Vücutta laktik asit birikmesini engeller, özellikle sebze suyuyla karıştırılarak içildiğinde genel hayat kalitesini yükseltir.

B12 vitamininin vücutta emilimini destekler.

Koltuk altı terlemesi ve ayak kokusuna sebep olan bakterileri yok eder.

Sivrisinek ısırıklarında ya da hafif güneş yanığında seyreltilmiş haliyle rahatlama sağlar.

Ayrıca elma sirkesi:

Kan şekerini düşürebilir; Tip 2 diyabet hastalığını önlemek adına düzenli olarak tüketilebilir. Yemek sonrası elma sirkesi tüketmenin kan şekerini düşürdüğü yönünde araştırmalar yer almaktadır.

Kalp ve damar sağlığını koruyabilir; elma sirkesi tüketmek trigliserid düşürücü etkiye neden olduğu için aynı zamanda LDL Kötü kolesterolü sıfırlama özelliğine de sahiptir. Ancak yalnızca elma sirkesi tüketmek kolesterolü düşürmez.

Bağışıklık sistemini güçlendirir; elma sirkesi içerisindeki bağırsak dostu bakteriler vücudun direncini artırır aynı zamanda hastalıklara karşı korunmanızı sağlar.

Metabolizmayı hızlandırır; elma sirkesi kilo verme sürecinde destek sağlayabilir. Salata ve suların içine bir miktar elma sirkesi ilavesi gün içinde yap yakma kapasitenizi artırabilir. Elma sirkesi direkt içilmemeli su ile seyreltilmelidir.

Elma Sirkesi Tarifi Nasıl Yapılır? Hızlı elma sirkesi yapımı



Elmalarınızı güzelce yıkayın. Önceden temizlenmiş ve içi kuru büyük boy cam bir kavanoza elma dilimlerini yerleştirin. Elma dilimlerinin üzerine içme suyunu ekleyin. Kavanozun üzerini hava alan pamuklu bir tülbentle kapatıp iple ya da lastikle sıkarak sabitleyin.

Saraçoğlu elma sirkesi tarifi

Elma Sirkesi (Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu Tarifi) İçin Malzemeler

3-4 tane elma

5-6 adet nohut

Yarım çay bardağı sirke

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Cam kavanoz

Yeteri miktarda klorsuz içme suyu

Elma Sirkesi (Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu Tarifi) Nasıl Yapılır?

Elmaları yıkayıp 4’e bölerek kavanoz içerisine dizin. Üzerine yukarıda saydığımız malzemeleri ekleyin.

Kavanozu ağzına kadar içme suyu ile doldurup ağzını bir bezle kapatın ve bezin etrafına lastik geçirin.

Fermantasyon aşamasında hava ile temasının kesilmemesi gerekir. Işıksız bir ortamda 2-3 ay kadar bekletin.

İlk günler her gün çalkalayın. İleriki haftalarda haftada 1 kez karıştırın.

Feridun Kunak elma sirkesi

KİLO VERDİREN SİRKE TARİFİ

MALZEMELER:

5 litrelik kavanoz

5 adet soyulmuş portakal

2 adet soyulmuş limon

2 bardak haşlanmış nohut

3 adet kabuk tarçın

1 çorba kaşığı kaya tuzu

Yarım bardak maya sirke

Alabildiğince su

YAPILIŞI:

- Evdeki malzemelerle rahatlıkla yapabileceğiniz bu tarif için öncelikle portakalları soyun ve ortadan ikiye bölün. Üst kısmını da kestikten sonra portakalları hafif sıkarak kavanozun içine yerleştirin.

- 2 adet limonu da aynı şekilde hafiften suyunu sıkarak kavanozun içine koyun.

- Ayrı bir yerde nohutları haşlayın. Haşladığınız nohutları da kavanozun içine yerleştirin.

- Daha sonra 3 adet çubuk tarçın ekleyin.

- 1 çorba kaşığı kadar kaya tuzu koyun.

- Ardından yarım bardakta olmazsa olmaz maya sirke koyun.

- Bütün malzemeleri koyduktan sonra üstünü su ile tamamlamanız gerekiyor.

- Üstüne 4 litre kadar su ile doldurun.

- Son olarak ağzını temiz bir bez ile kapatıp çevresine lastik koyun. Fermantasyon olabilmesi için mutlaka lastik koymanız gerekiyor.

İşte bu kadar... Afiyet olsun...