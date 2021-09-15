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Kadın - Aile Elma reçeli tarifi için malzemeler
Kadın - Aile

Elma reçeli tarifi için malzemeler

Elma önemli bir C vitamini kaynağıdır. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini, hücreleri yeniler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle kışın tüketebileceğiniz elma reçeli tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 11:18:00 -
Elma reçeli tarifi için malzemeler

Elma önemli bir C vitamini kaynağıdır. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini, hücreleri yeniler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.  Özellikle kışın tüketebileceğiniz elma reçeli tarifi.

Elma reçeli tarifi için malzemeler

  • 5 adet elma
  • 2,5 su bardağı şeker
  • 1 çay kaşığı limon tuzu
  • 1 adet kabuk tarçın
  • 2-3 adet karanfil
  • Yarım limonun suyu
  • 1 çay kaşığı tereyağı

Yapılışı

Elmaları soyup çekirdeklerini çıkarın ve iç kısımlarını temizleyin. Küp küp doğrayın.

Üzerine şekeri ve diğer malzemeleri ekleyip kaynamaya bırakın.

Kaynara çıkınca kısık ateşte pişirin.

Elmalar şeffaflaşıp kıvam almaya başlayınca, bir tabağa 2 kaşık reçel koyup dondurucuda hızlıca soğutup kıvam kontrolü yapabilirsiniz.

İstediğiniz kıvama geldiyse altını kapatın. Sıcak olarak kavanoza boşaltın.

Uzun süre bekleyecekse, sıcakken kavanozun kapağını sıkıca kapatıp ters çevirin ve soğuyana kadar bekletin.

Karanlık ve serin bir yerde muhafaza edin.

Afiyet olsun.

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