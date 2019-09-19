Elma pekmezi tarifi pekmez yapılan dönemlerde en çok aratılan tarifler arasında yer alıyor. Pekmez kışlık hazırlıklar içerisinde belki de en faydalısı ve lezzetli olanlarındandır. Her derde deva olarak bilinen dut pekmezinin faydaları arasında sayabileceğimiz çok sayıda şey vardır. Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda her fırsatta dut pekmezinin tüketilmesi gerektiğini söylemiştir. Mevsimine göre toplanan, alınan meyvelerden pekmez yapmak ne kadar meşakkatli olsa da aynı zamanda hem sağlıklı hem lezzetli olur. Elma sağlığa birçok yönden faydası bulunan meyve. Özellikle elma pekmezinin de sağlığa önemli faydaları bulunuyor. Peki, elma pekmezi nasıl yapılır? İşte nefis elma pekmezi tarifi...

Elma pekmezi nasıl yapılır?

Malzemeler

6 kg elma

Yapılışı

Elmaları temizleyip, yıkadıktan sonra büyükçe bir tencere içerisine alıyoruz.

Üzerine su ilave ediyoruz. İlave ettiğimiz su ile elmanın oranı tıpkı komposto yaptığımızdaki miktar kadar olmalı.

Tencereyi ocağa koyarak yarım saat kadar, elmalar yumuşayana kadar pişiriyoruz.

Daha sonra bunu temiz bir bez yada küçük pirinç çuvalın içerisine boşaltarak suyunun süzülmesini sağlıyoruz.

Elmalardan çıkan suyu tekrar büyükçe bir tencere içerisine alarak, ocak üzerine kaynatmak için yerleştiriyoruz. Bu işlem normalde çok daha büyük tencere veya kazanlar içerisinde yapılır. Ancak benim bu büyüklükte bir malzemem olmadığı için bu işlemi iki ayrı tencere içerisinde kaynatarak yapmak durumunda kaldım. Her ikisini aynı anda kaynatıp, eksilen tencereye diğer tencereden ilave ediyoruz. Yaklaşık altı saat kaynatıyoruz. Pekmezin üzerindeki köpükleri almayı unutmuyoruz.