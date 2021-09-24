Elma kabuğunu yüzünüze sürüp 30 dakika bekleyin bakın ne oluyor

Kırmızısı, yeşili, sarısı... Her rengiyle, her haliyle en sevilen meyvelerden elmanın kabuklarını yeterince değerlendiremediğini düşünenlere bu haber ilaç gibi gelecek. İşte elma kabuğunu kullanacağınız alanlar...

Öksürük şurupları

Hem balgamdan hem de bir türlü bitmek bilmeyen öksürük krizlerinden muzdaripseniz elma kabukları yardıma koşmaya hazır. Ancak ona eşlik etmesi gereken farklı bitkiler de bu kez işin içinde. Hibiskus, ayva kabukları ve çubuk tarçın.

Aktarlardan kolayca bulabileceğiniz bir tutam hibiskus çiçeğini tencereye atın, üzerine elma ve ayva kabuklarını ve çubuk tarçını da ilave edin. Daha farklı bir aroma yakalamak istiyorsanız birkaç dilim portakal ya da limon kabuğu da ekleyebilirsiniz. Bu karışımı üzerine 2-3 su bardağı su ilave ederek pişirin ve hafif ılıtıp afiyetle için. Günde 1 kez içtiğinizde adeta ev yapımı doğal bir öksürük şurubu gibi etki ettiğini fark edecek, birkaç uygulamada balgamdan da kurtulduğunuzu göreceksiniz. Tatlandırmak isterseniz ılıdıktan sonra içine 1 tatlı kaşığı bal ilave edebilirsiniz.

Atıştırmalık cipslere dönüştürebilirsiniz

İster elmaların tamamıyla isterseniz de elinizde kalan kabuklarıyla böyle çıtır ve tatlı cipsler hazırlayabilirsiniz. Bal ve tarçınla lezzetini katladığınızda hem çocukların hem de her yaştan misafirlerinizin damak tadına hitap edeceğinden de eminiz. Sağlıklı atıştırmalıkların belki de en tatlısı o olacak.

Ayrıntılı tarif isterseniz sizi hemen şöyle alabiliriz: Ballı tarçınlı elma cipsi tarifi

Elma kabuklarını şarklı şekillerde keserek kolayca iç içe geçmiş bir çiçek, bir gül şekli verebilirsiniz. Bu şekil sayesinde salatalarını, tatlılarınıza ya da farklı yemeklerinize yenebilir bir süs olarak onu ekleyebilir, sevimli sunumlar hazırlayabilirsiniz. Daha uzun süreli kullanımlar için dilerseniz elma kabuklarını fırınlayıp kurutmayı ve ardından süs olarak kullanmayı da düşünebilirsiniz, tercih sizin.

İnatçı lekeleri çıkartabilirsiniz

Elma kabuklarını en kolay ve etkili şekilde değerlendirmenin yollarından biri de bulaşık temizliği. Dibi yanmış, üzerinde inatçı lekeler oluşmuş tencere ve tavalarınızı taze haldeki elma kabuklarıyla güzelce ovun. Elma kabuğu içindeki asitlerin de etkisiyle kısa sürede lekelerin yumuşayıp çıkmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde ocak, mutfak tezgahı gibi alanları da elma kabuğu ile ovarak temizleyebilirsiniz. Ancak ovup temizledikten sonra hem lekelerin tamamen gitmesi hem de elma kabuğundan gelen asidin iz bırakmaması için duru suyla güzelce temizlemeyi de ihmal etmemelisiniz, bizden söylemesi.

Güzel kokular elde edebilirsiniz

Lahana başta olmak üzere haşlarken kokusu sizi mutsuz eden brokoli, karnabahar gibi sebzeler için elma kabuklarından destek alabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken haşlama suyunun içine sebzelerle birlikte birkaç parça elma kabuğu atmak. Kokusunun ne kadar azaldığını görünce bu yöntemi hep kullanmak isteyeceğinizden de eminiz.

Daha detaylı bilgi almak isteyenleri şöyle de alabiliriz: Neden lahana pişirirken içine elma kabukları atmalısınız?

Bitki çayı yapımında kullanabilirsiniz

Elma kabuklarının şifasından, lezzetinden bolca faydalanmanın en lezzetli yollarından biri de onları bitki çayı yapımında kullanmak. Eğer elinizde bolca elma kabuğu varsa, bu kabukları bir tencereye alıp içine su ilave edebilir, içine 1-2 parça çubuk tarçın da atıp kaynatabilir ve süzdükten sonra bal ile karıştırarak afiyetle içebilirsiniz.

Eğer az miktarda elma kabuğunuz varsa ıhlamur, yeşil çay, hatta siyah çay gibi diğer çayların içine taze taze ilave ederek de farklı bir aroma kazandırabilirsiniz. Afiyet olsun.

Tıpkı bitki çayında olduğu gibi ama bu kez içine bal, şeker gibi tatlandırıcıları asla katmadan doğal oda parfümleri de hazırlayabilirsiniz. Elma kabuklarını ve çubuk tarçını bir tencereye alın, üstlerine bu kez bol bol su ilave edin ve kaynatın. Hafif kokusu çıkmaya başlayınca bir kenara alın ve bekletin. Oda sıcaklığına gelince süzüp temiz bir sprey şişeye aktarın. Kötü koku oluştuğunu düşündüğünüz mutfağınızda istediğiniz zaman kullanıp ortamı ferahlatın. Eğer tarçın kokusunu sevmiyorsanız tarçın yerine karanfil de kullanabilirsiniz, aklınızda bulunsun.

Cilt bakımı

Elma kabukları, en az elmanın kendisi kadar bol antioksidan içeriyor. Bu yüzden onu yemek dışında cilt bakımında harici olarak da kullanmak faydalı oluyor. Özellikle cilt bakımınız için doğal ürünlerden destek almayı seviyorsanız ve elinizin altında taze taze bekleyen elma kabukları varsa onları doğrudan makyajdan, kirden arınmış temiz cildinize koyup yaklaşık 30 dakika bu şekilde beklemeniz yeterli olacaktır.

Elmanın sahip olduğu antioksidanlar cildinizin temizlenip ışıldamasına destek olurken özellikle göz altında morluk, kararma sorunu yaşayanların da bu sorunlarını azaltmaya yardımcı olur. Ancak elma kabuklarını cildinizden kaldırdıktan sonra yüzünüzü güzelce durulamayı ve her zaman kullandığınız nemlendiricinizle nemlendirmeyi de unutmamalısınız.