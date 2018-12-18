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Elleriniz mi üşüyor?

Şimdi lütfen cevaplar mısınız; el ve ayaklarınız yaz-kış bir türlü ısınmıyor, yaz-kış soğuk, buz gibi ve ağustos ayında bile ayaklarınızı ısıtmak için kışlık çoraplar mı giyiyorsunuz?

18 Aralık 2018 Salı 18:08
Elleriniz mi üşüyor?


Tansiyonunuz hep düşük oluyor ve 10-11 üstüne çıkmıyor. Sabahları yataktan kalkarken gözünüzün önünde kararmalar oluyor mu?

Durup dururken gözlerinizin önünde ışık parlamaları, yanıp sönen ışıklar, kırık çizgiler görüyor musunuz?

Eğer bu bahsedilenleri yaşıyorsanız sizde dolaşım bozukluğu olabilir.

Atardamarlarda sabit kasılmalara bağlı olarak ortaya çıkan kan akımındaki azalmaya dolaşım bozukluğu denir. Bu hastalıkta damarlarda kalıcı değişiklikler veya damar içinde daralmalar olmaz, sadece kaslarda büzülmeler görülür. Bununla birlikte bu bozukluk uzun süre devam edecek olursa değişiklikler kalıcı hale gelebilir.

Atardamarların çevresindeki kasların büzülmesine bağlı olarak dolaşım bozukluğu ortaya çıkmaktadır. Bu kasılmaya bağlı olarak damarlarda kan akımı yavaşlar. Günlük hayatımızda çevredeki değişikliklere bağlı olarak herkeste ve her gün normal olarak kan damarlarında bu daralmalar, genişlemeler olmaktadır. Bununla birlikte bazı kişilerde kan damarları en küçük bir olayda ve hatta normal durumlarda bile daralmaktadır.

Beynimizdeki dolaşım merkezi sempatik sistem dediğimiz sinir sistemi aracılığıyla damarları kontrol etmektedir. Bu sistemin etkin olduğu kişilerde damarlarda büzülmeler daha belirgin olmaktadır.

Bazı kişilerde bu merkezin aktivitesi düşük olmakta ve buna bağlı olarak damarlar gevşek durmakta ve el-ayak genel olarak sıcak ve kuru olmaktadır. Dolaşım merkezinin aktif olduğu durumlarda ise eller ayaklar soğuk olmaktadır. Damarların gevşeyip daralmasının kontrol edildiği dokular en fazla el ve ayaklarda bulunmaktadır. Bu nedenle dolaşım bozukluğu belirtileri en fazla el ve ayaklarda görülüyor.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 18:15
  1. el üşümesi
  2. ayak üşümesi

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