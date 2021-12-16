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Kadın - Aile Elleriniz karıncalanıyor, şişiyor mu? İşte asıl sebebi
Kadın - Aile

Elleriniz karıncalanıyor, şişiyor mu? İşte asıl sebebi

Eller sağlık durumumuz hakkında birçok işaret taşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 16:58:00 - 2021-12-16 17:02:43
Elleriniz karıncalanıyor, şişiyor mu? İşte asıl sebebi

Bir iş yaparken ellerinizi kullanmakta zorlanıyorsanız ya da elleriniz titriyorsa hastalık habercisi olabilir. Elde görülen titreme, günlük yaşamda basit olarak bilinen pek çok işin rahatlıkla yapılmasını engelleyen önemli bir rahatsızlıktır. Nöroloji Bölümü'nden Uz. Dr. Zeynep Aydın Özemir, el titremelerinin nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Titreme (tremor) vücudun bir kısmındaki kasların istemsiz olarak ritmik bir şekilde kasılması ve gevşemesi sonucu ortaya çıkan hareketlerdir. Kişinin ellerdeki titremesi farkedilir düzeye gelince normal olmaktan çıkar. Stres, yoğun çay ve kahve içmek, açlık, yorgunluk, ani sinirlenme gibi bazı durumlar titremeyi fark edilir hale getirebilir. Bu faktör ortadan kalkınca kişi eski haline dönebilmektedir.

Eller sağlık durumumuz hakkında birçok işaret taşıyor.

Ellerde ve parmaklarda karıncalanma

B1, B6, B12 veya E vitaminlerinin eksikliğinde gözlenen bir durumdur. Beslenmenize dikkat ederek bu durumu aşabilirsiniz. Bu karıncalanmayı ayaklarınızda da hissediyorsanız doktorunuza başvurmanız gerekir.

Parmak uçlarının mavileşmesi

Kandaki zayıf kan dolaşımı ve oksijen seviyesinin düşüklüğü sonucu meydana gelen bir durumdur. Endişelenecek bir durum değildir fakat içiniz rahat etmiyorsa yine de doktorunuza danışmanızda fayda var.

Tırnak yatağının soluk renkte olması

  • Demir eksikliğinin bir sonucudur.

Sık terleyen avuçlar

  • Gereğinden fazla aktif tiroid bezi sonucu avuç içleriniz terler.

Parmak Şişliği

  • Çok tuz yiyen insanlarda meydana gelen bir ödem çeşididir. Tuzu azaltmayı deneyin

Titreyen eller

Kafein dozajını aşmadığınızdan emin olun ve günlük olayları fazla stres yapmamaya özen gösterin. Elleriniz titremeye devam ediyorsa doktorunuzu ziyaret edin. Bu durum Parkinson Hastalığının bir belirtisi olabilir.

Kırmızı, sivilceli avuç içi

Karaciğer rahatsızlığına işarettir. Uzun zaman boyunca geçmezse doktora görünmelisiniz.

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