SON DAKİKA
Sıcak saatler! Saldırı başladı 75 yaşındaki Sandy'nin dramı Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi! Ne günlere kaldık Allahım! Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı Önce gölgenden kurtul Özgür! Trump hızını alamadı ülkesinin bakanlığına 10 milyar dolarlık dava açtı Şimdiki 'Tokat' ABD'ye İmamoğlu'nun kreşlerinde skandal üstüne skandal! Kamera kayıtları saklandı tabelalar apar topar değiştirildi Yeniköy'deki yalıda uyuşturucu skandalı! Ünlü isimleri tek tek ifşa etti Milli maden şifa dağıtacak! Türk bilim insanları borun sağlık şifresini çözdü Trump'ın göçmen politikasına karşı ABD ayağa kalktı! Binlerce kişi sokaklara döküldü Başkan Rodriguez "genel bir af yasası" çıkarılacağını duyurdu Patron öyle istedi
Ellerinde bıçaklarla geldiler: Lastikleri böyle teker teker patlattılar!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Antalya'nın Alanya ilçesinde, gece geç saatlerde bisikletle dolaşan kimliği belirsiz 3 kişi, araçlara, ve kamuya açık alanda bulunan tuvalete zarar verdi. Ardından ise mahallede bulunan bir bakkalın kilitli meşrubat dolabından içecek çaldılar. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 30 Ocak gece saatlerinde Tosmur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletli 3 kişi, Tosmur Gündoğan Sokak üzerinde park halinde bulunan araçların lastiklerini kesici aletle kesti. Şahıslar daha sonra Tosmur Mahallesi’nde bulunan ve herkesin kullanımına açık olan yürüyüş yolu üzerindeki umumi tuvalete yöneldi. Burada tuvaletin önce camlarını, ardından seramiklerini kıran şüpheliler olay yerinden bisikletleriyle kaçtı. Şüphelilerin bir sonraki adresi ise yol üzerinde bulunan bir market oldu. Şüphelilerin, marketin kapalı içecek dolabını zorlayarak içecek aldı. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerinde iki kişinin içecek dolabını zorlayarak içinden içecek aldıktan sonra olay yerinden kaçtığı görüntüler yer aldı.

Olayların ardından izlerini kaybettiren 3 şüpheli, bu kez Kestel Mahallesi’nde yol kenarında park halindeki bir otomobilin lastiğini yine kesici aletle keserek zarar verdi. Bu anlar da çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Öte yandan sabah saatlerinde araçlarının kesildiğini gören mağdur vatandaşlar kendi imkanları ile araçlarının lastiklerini değiştirdiler.

Tosmur Mahallesi Muhtarı Yakup Gündoğan ‘’Geçtiğimiz gece saat 03:00 sıralarında bisikletli 3 kişi Dim çayı yolunda geliyorlar. Gündoğan sokağa giriyorlar. 11 tane aracın lastikleri kesiyorlar. Oradan sonra Dim çayındaki yürüyüş yoluna geliyorlar. Gelen 3 kişi tuvaletin aynası, taşı ve sifonuna kadar kırmışlar’’ dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Yeni Kapasite Tahsisi Bakan Bayraktar Açıkladı: Öz Tüketim Amaçlı 3 Bin 500 Megavatlık Kapasite Tahsis Edeceğiz
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Yeni Kapasite Tahsisi Bakan Bayraktar Açıkladı: Öz Tüketim Amaçlı 3 Bin 500 Megavatlık Kapasite Tahsis Edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026’da öz tüketim amacıyla elektrik üretimi için 3 bin 500 megavatlık yeni kapasite t..
İspanya'dan kanserle mücadelede devrim niteliğinde adım! Pankreas kanseri için umut veren gelişme
Sağlık

İspanya'dan kanserle mücadelede devrim niteliğinde adım! Pankreas kanseri için umut veren gelişme

İspanyol bilim insanları tarafından yürütülen ve tıp dünyasında büyük heyecan yaratan araştırma, en ölümcül kanser türlerinden biri olan pan..
Kandil’in aparatlarını sevindirdi
Gündem

Kandil’in aparatlarını sevindirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, şer odaklarınca terör örgütü YPG’ye sahip çıkma adına yapılan saç örme eylemine destek verdi...
