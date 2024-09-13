Elleri 20 yaş daha genç gösteren tüyo! El hijyeni: Yüz bakımından farksız, kırışıklığa veda edin

Yüzümüzde oluşan yaşlanma belirtilerini eller veya vücuttaki farklı bölgelerde gözlemleyebiliriz. Bu belirtileri azaltmak için genellikle yüz bakımı ön planda tutuluyor. Ancak ellerde sıklıkla rastlanan yaşlılık belirtilerini gidermek mümkün. İşte doktorundan gelen tüyo.

Yaşlanma belirtilerinin en büyük belirtilerinin ellerde saklı olduğunu belirten Idriss, bu durumu tersine çevirmenin mümkün olduğunu söyledi. Yaşlanma belirtilerini aşmanın üç yolu olduğunu anlatan dermatolog, bir numaranın elbette ki güneş kremiyle başladığını belirtti.

Güneş kreminin eller için tam anlamıyla bir 'gençlik pınarı' olduğunu anlatan doktor, aşırı güneşe maruz kalmaya karşı koruyucu tedbirler alınmalı. Farkında olmasak bile güneş ışınlarına her dakika maruz kalıyoruz. Araba kullanmaktan pencere kenarında oturmaya kadar ellerimizin güneşe maruz kaldığını söyleyen Idriss'in listesindeki ikinci şey ise el bakımı.

Aslında yüzdeki yaşlılık belirtilerini azaltmak için harcanan mesainin aynısı eller için de geçerli. El bakımının çok önemli olduğunu belirten Idriss, ellerinizin arkasına ve parmak uçlarına peeling maskesini öneriyor. Kuruduğunda ise el kremi kullanılması gerektiğini belirtti.

Dr. Shereene Idriss'in son tüyosu, A vitamini. Retinol olarak da bilinen bu vitamini peeling yapmadığınız günlerde elleriniz için kullanabilirsiniz. Bu rutin sayesinde yüzünüz kadar etkili bir yenilenme elde edebilirsiniz. Retinolü ellerinizin arkasına az miktarda sürmek yeterli olacak.

Günlük yaşamınızda ellerinizi yaşlanma belirtilerinden olabildiğince uzak tutmak için bazı zamanlarda daha dikkatli davranın. Kimyasallar, temizlik malzemeleri ve hava koşulları ellerin yaşlanmasına neden olabilir. Bu tür etkilerden korunmak için eldiven kullanmak iyi bir fikir olabilir.

Cilt sağlığı ve görünümü, içten gelen bir süreçtir. Dengeli ve sağlıklı bir beslenme programı ile cildinize ihtiyaç duyduğu besinleri sağlamak, ellerinizin genç görünmesine yardımcı olur. Bol su içmek, taze meyve ve sebze tüketmek, cilt sağlığı için önemlidir. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin gıdalara yer verebilirsiniz.

Genel olarak kan dolaşımını artıran ve kasları güçlendiren egzersizler yapmak, cilt sağlığını olumlu etkiler. Eller için de bazı basit egzersizler yapabilirsiniz. Ellerinizi ısınmak için yumruk yapıp birkaç dakika sıkarak açın. Parmak egzersizleri de cilt ve kas yapısının daha güçlü olmasına yardım edecektir.

Dr. Shereene Idriss'in temel ipuçları ve basit ama etkili tüyolar sayesinde ellerinizin yaşlanma belirtilerini azaltabilir ve daha genç bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz. Düzenli bakım yaparak ve doğru ürünler kullanarak uzun vadede etki sağlayabilirsiniz.