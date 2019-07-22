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Eller tetikte! Mehmetçik "vur" emrini bekliyor

Fırat’ın doğusundaki PKK/YPG’li teröristleri işgal ettiği bölgelerden temizlemek için operasyon hazırlıklarını tamamlayan Mehmetçik, eli tetikte Ankara’dan gelecek "vur" emrini bekliyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:31
Eller tetikte! Mehmetçik "vur" emrini bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtları ile büyük hezimete uğrayan terör örgütü PKK/YPG'yi, Mehmetçiğin Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon hazırlıklarında son noktaya gelmesiyle panik ve korku sardı. 57 gün süren Zeytin Dalı Harekatı'nda toplamda 4 bin 585 teröristi etkisiz hale getirilen PKK/YPG teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yapacağı olası Fırat'ın doğusu harekâtında çaresiz kaldıkları hava harekâtında kurtulabilme umuduyla işgali altındaki Ayn İsa, Haseke, Tel Abyad ve Ayn el-Arap gibi elinde bulunduğu bölgelere siperler ve birkaç farklı noktadan çıkışı bulunan tüneller kazdığı belirlendi.

Askeri yetkililerden edinilen bilgiye göre Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı ile Kandil'e ilerleyen Mehmetçik, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yi Fıratın doğusundan temizlemek için Ankara'dan gelecek emri bekliyor.

Asker kırmızı alarmda

Mehmetçik, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşındaki Tel Abyad ve Ceylanpınar ilçesi karşındaki Resulayn ile Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu, Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan PKK/PYD'li terörist hedeflere karşı sınır hattında 24 saat elleri tetikte nöbet tutuyor. Harekatta ilk derinlik hedefi 40 kilometre ve ilk hedef ise Tel Abyad ve Resulayn. Havadan ve karadan vurulacak hedeflerden sonra Mehmetçik noktasal operasyonlar ile Tel Abyad ve Resul Ayn'dan sonra Kobani'ye girecek. O da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile Afrin'in, Kobani kantonundan koparılması gibi; bu iki bölgeden yapılacak operasyon da Kobani'yi doğudaki Cezire kantonundan koparmış olacak. Böylece Türkiye, Suriye sahasındaki hâkimiyetini artırarak Rakka'ya kadar da coğrafi üstünlüğü ele geçirmiş ve PKK/YPG bütünlüğünü parçalamış olacak..

150 hedef nokta atışıyla vurulacak

MİT ve askeri istihbarat uzmanları 6 aydan bu yana Fırat'ın doğusundaki kritik noktalar üzerinde çalıştı. İnsansız hava aracı (İHA ) ve yerel istihbarat ile yakalanıp/teslim olan teröristlerin harita üzerinde verdiği istihbaratla tespit edilen PKK/ YPG gruplarının mevzilendiği 150 civarında nokta belirlenmiş durumda. Harekât 'noktasal vuruşlarla' başlayacak ve önceden belirlenen teröristlere ait hedefler havadan savaş uçaklarıyla, karadan Obüs atışlarıyla vurulacak. Fırat'ın doğusu diye tarif edilen, 500 kilometreden daha fazla uzunluğu olan sınır hattı, TSK'nın hedef alanında olacak..

 

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:31
  1. Şanlıurfa
  2. Mardin
  3. Ankara
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. TSK
  6. Zeytin Dalı Harekatı
  7. PKK
  8. YPG
  9. Pençe Harekatı

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