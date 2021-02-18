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İSLAM Eller semaya af ve mağfiret için açılacak
İSLAM

Eller semaya af ve mağfiret için açılacak

Ramazan ayının da içinde bulunduğu üç ayların manevi ikliminin ilk mübarek gecesi olan Regaib Gecesi, bu akşam eda edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 10:08:00 -
Eller semaya af ve mağfiret için açılacak

 Haber Merkezi 

Dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlar, topyekün Rahman’a yönelip, mağfiret dileyecek.

Rahmet kapısı, sabahın ilk ışıklarına kadar açık kalacak

Ramazan ayının ilk müjdecisi olan Regaib Kandili’nin rahmeti bu akşam üzerimize inecek. Yeryüzündeki bütün Müslümanların heyecanla beklediği Regaib Kandili, kişisel bir arınma ve niyaz gecesi olması hasebiyle de önem taşıyor. Bu gece eller semaya affedilmek için kalkacak. Yeryüzünde zulüm gören Müslüman ve mazlumlar için niyazda bulunulacak. Müslümanlar bu kutlu zaman dilimini ibadetle geçirecek. Kur’an-ı Kerim’in okunacağı ve manası üzerine daha derin bir tefekküre dalınacağı bu gecede rahmet kapıları sabahın ilk ışıklarına dek açık olacak.


Yeni Akit Gazetesi
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