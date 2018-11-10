Eller neden terler?

Ellerde terleme genellikle çocuk yaşlarda başlar. Yaşla, zamanla birlikte azalması söz konusu değildir.

Terlemek Önemli

Terleme, metabolizmamızın doğal bir tepkisidir. Bu sistem vücudun tuz, su ve ısı dengesini sağlayan fizyolojik bir olay olarak kabul edilir.

Yetişkin bir kişinin vücudunda 2 – 4 milyon arasında ter bezi bulunmaktadır. Ortalama 3 milyonu kokusuz ve renksiz bir sıvı salgılayan ter bezlerinin geri kalanı daha koyu kıvamlı ve kokulu sıvı salgılayan ter bezleridir.

Neden Aşırı Terler?

Çoğunda bu tür terleme ailede vardır, yani ırsîdir. Bazı kişilerde ise terleme heyecan ve stresle tetiklenir. Özellikle aşırı heyecanlı, paniğe yatkın kişilerin yaşadığı ani ruh değişiklikleri ellerde terlemelere sebep olabilir.

Kişinin duygu durumuyla ilgili bir terlemeyle fiziksel rahatsızlıklardan kaynaklı bir terlemeyi birbidiğerinden ayırmak için terlemenin özelliği takip edilmelidir.

Mesela aşırı terleme sadece ellerde sorun halindeyse ve erken yaşlardan beri yaşanan bir problemse, büyük ihtimalle terleme bu kişinin heyecan, korku ya da stres durumuyla tetiklenen bir sorundur.

Ellerde terleme geçmişten beri süregelen bir şikayet değilse ve yeni yeni ortaya çıkıyorsa ya da aşırı terleme ellerle birlikte vücudun diğer bölümlerinde de sorun haline gelmişse, o zaman altta yatan bir hastalıktan kaynaklı olabilir.

Ellerde, yüz bölgesinde ve koltuk altında meydana gelen terlemenin nedenleri arasında, beklenmedik anda gelen mutlu bir haber ya da sınav heyecanı gibi yoğun bir heyecan sayılabilir.

Tiroit Bezi ve Fazla Kilolar

Normalden fazla çalışan tiroit bezleri vücutta gerginliğe neden olduğundan sinirlilik haliyle beraber aşırı el ve ayak terlemesi, uyku bozuklukları, dikkat yetersizliği gibi olumsuzlukları görülebilir.

Fazla kilolu olmanın olumsuzluklarından biri de ellerde terleme şeklinde kendini hissettirir. Fazla kilo vücut ısısının artmasına sebep olacağı için vücut bu ısıyı aşağı çekmek için terleme yoluna gidecektir. Onun için kilolu kişiler her zaman diğerlerine göre daha fazla terlemektedir.

Şeker Hastalığı

Her şeker hastasında görülmemekle birlikte ani avuç içi terlemeleri ve bir şeyler yeme isteği birlikte ortaya çıkıyorsa bu durumda şeker hastalığının etkilerinden söz etmek mümkündür. Kan şekerinin ani şekilde düşmesi vücudun dengelerini altüst eder, bu durum ise avuç içlerinde aşırı terlemeye sebep olur. Diyabet ilaçları da yine aşırı terlemeye yol açabilir.

KALP, AKCİĞER..

Bunların dışında kalp, akciğer rahatsızlıkları, menopoz, antidepresanlar ya da tansiyon ilaçları gibi ilaçlar da aşırı terlemeye sebep olabilir.

Ellerin terlemesine çareler

Ter önleyici ürünler genellikle haftada bir ya da iki kere yatmadan önce uygulanır ve uygulamadan sonra gece boyunca eldiven takılması gerekir. Özellikle alüminyum klorür içeren ürünler ciltte tahrişe sebep olabilir.

İyontoforez Yöntemi

Bu yöntem ellere ve ayaklara suyun içinde düşük voltaj elektrik veren tıbbi bir cihaz yardımıyla yapılmaktadır.

Özellikle el ve ayaklardaki terlemeyi önlemenin risksiz yöntemi olarak iyontoforez yöntemi sıkça tercih edilmektedir. Bilinen önemli bir yan etkisi yoktur. Ancak kalp hastalarına, epilepsi hastalarına ve hamilelere önerilmez.

Botoks (Botox)

Botoks iğneleri ile yapılan bu tedavi yönteminde çözüm uzun ömürlü değildir ve sık sık tekrarlanması gerekebilir. Ayrıca yöntem ellerde geçici olarak ağrıya ve güçsüzlüğe yol açmaktadır

ETS Operasyonu

ETS ameliyatı hastaya genel anestezi uygulanarak gerçekleştirilir. Ellerdeki terlemede oldukça etkili olmasına karşılık bazı yan etkileri vardır. Bilinen önemli yan etkilerinden biri, eldeki terlemeyi keserken yüz, göğüs bacak gibi başka bir bölgede aşırı terleme sorununu ortaya çıkarmasıdır. Çoğu uzman bu yöntemi ancak son çare olarak önermektedir.

Doğal Çözümler

Deniz Tuzu ve Sirke, Yarım bardak deniz tuzu, yarım bardak elma sirkesini genişçe bir kaba alın. İyice karıştırdıktan sonra ellerinizi bu karışımın içine sokarak ortalama yarım saat kadar suyun içinde bekletin.

Sonra ellerinizi sudan çıkarıp sadece kurulayın. Normal suyla durulamayın. Bu şekilde bir süre daha kalmasına izin verin. Tamamen doğal olan bu yöntemi haftada 2 – 3 kere uygulamanız gerekir.

Kekik Uygulaması

7 – 8 damla kekik yağını ellerinizin iç kısmına damlatarak ovuşturun.

Her iki el için ayrı ayrı damlatacağınız kekik yağıyla ellerinizin bütününe güzelce masaj yapın.

Yağın ellerinizde tam olarak hapsolması için eldiven giyerek yatmanız tavsiye edilir.

Birer gün arayla ve düzenli şekilde yapacağınız kekik uygulaması sayesinde ellerinizin daha az terlediğini fark edeceksiniz.