Eller af ve mağfiret için semaya açılacak

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Bugün milyarlarca Müslüman, büyük bir heyecan ve sevinçle Regaip Kandili’ni idrak edecek. Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan’ın feyizli ilk gecelerinden olan Regaib Kandili vesilesiyle ümmet topyekûn Rahman’a yönelecek mağfiret dileyecek. Yeryüzündeki bütün Müslümanların heyecanla beklediği Regaip Kandili kişisel bir arınma ve niyaz gecesi olması hasebiyle de önem taşıyor. Mübarek üç ayların Ramazan ayına hazırlık olduğunu ve bu süreçte nafile ibadetlerimize daha da önem vermemiz gerektiğine değinen İlahiyatçılar, “bu fırsatı kaçırmamız gerekiyor” dedi.

TÜM-DİN-DER Genel Başkanı Metin Kaçar, “Bizim kadim geleneğimizde Anadolu İslam ve irfanında üç ayların manevi mevsim olarak çok farklı bir yeri vardır. Üç aylar geldi diye heyecanlanmak, üç aylar geldi diye sevinmek ve hazırlık yapmak imanımızın gereğidir. Bu süreç aslında Ramazan’a hazırlıktır. Mevla’mız iki ay öncesinden diyor ki: ‘Ramazan geliyor, elinizden geldiği kadar nafile namaz kılın, oruç tutun, sadaka verin, hayır hasenatla Ramazan’a hazır olun.’ Peygamber Efendimiz (sav) ise “Recep ayının ilk Perşembesini Cumasına bağlayan gecede Agah olun” buyuruyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt ise şunları söyledi: “Zaten normal zamanlarda farz, vacip ve sünnet olan ibadetleri yapıyoruz. Bunun dışında gönüllü ve fedakârca yaptığımız manevi eğilimleri Regaip olarak tanımlayabiliriz. Bu zaman diliminde manevi eğilimimiz, arzumuz, isteğimiz çokça olmalı. İnşirah Suresi’nde de belirtildiği gibi rağbetimiz sadece Rabb’imize olmalıdır. O halde bu geçe de dualarımızı, istek ve arzularımızı Rabb’imize iletelim. Bu günde oruç tutmak, akşamında ise Kur’an-ı Kerim’i okuyup dua etmenin önemini büyüktür.”

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