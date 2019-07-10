Eljif Elmas'tan kafa karıştıran paylaşım! Fenerbahçe'nin Napoli'ye transfer olması gündemde olan yıldız futbolcusu Eljif Elmas, yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transferi gündemde olan Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusu Eljif Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray maçından iki fotoğrafa yer veren Elmas, bir fotoğrafa "En büyük" notunu düşerken, diğer fotoğrafta onaylar nitelikte bir emoji kullandı.

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