Elitaş'tan sokak köpekleri açıklaması: Köpeğin ölümünü haber yaptılar! Çocuğun ölümünü haber yapmadılar

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Anadolu Basın Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programına katıldı.

Sokak köpekleri hakkında açıklamalarda bulunan Elitaş "Kayseri'de bir köpek çocuğumuzu öldürdü. Çocuğun babası da acıyla köğeği öldürdü. Ama herkes köpeğin ölümünü haber yaptı. Kimse çocuğun ölümünü haber yapmadı. Böyle bir rezillik olmaz. Bu yasa çıkmalıdır." dedi

Sokak Hayvanları ile ilgili yasayı da değerlendiren AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "hayvanseverler barınaklardan sahiplenme yapabilir ve evlerinde besleyebilirler.” dedi.

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