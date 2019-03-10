Elit U-19 Ligi 25 .hafta Gelişim Elit U19 Ligi'nde mücadele eden Kayserispor, ligin 25. haftasında oynadığı maçta Çaykur Rizespor’u 4-3 yendi.

Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 25.haftasında evinde oynadığı maçta Çaykur Rizespor’u 4-3 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha Hakemler: Bilge Kaan Çakır xx, Harun Soyeşik xx, Burhan Başpınar xx İ.M.Kayserispor: Mehmet Başer xx, Barış Emirhan Doğan xx, Burak Burcu xx, Aras Aydın xx, Osman Can Çötür xx, Süleyman Temiz xxx, Süleyman Okçu xxx, Hüseyin Can Taş xxx, Taner Gümüş xxx, Muhammed Akçiçek xxx, Ahmet Kürşat Kılıç xxx, Çaykur Rizespor: Boğaçhan Kazmaz xx, Serhat Kurtkaya xx, Berkay Sandıkçı xx, Uluhan Alan xx, Emirhan Azak xx, Kadir Kaan Yurdukal xx, Sergen Bostan xx, Serdar Köse xx, Eren Karadağ xx, Emirhan Topçu xx, Furkan Cinkaya xx Goller: Süleyman Okçu dk 12 (pen), Hüseyin Can Taş dk 56, Taner Gümüş dk 82 (İstikbal Mobilya Kayserispor U19) Berkay Sandıkçı dk15, Eren Karadağ dk 20, Uluhan Alan dk 41 (kendi kalesine), Emir Han Topçu dk 63 (Çaykur Rizespor U19)

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