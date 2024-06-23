Elinizdeki ve ayağınızdaki lekelerden anında kurtulun: 15 dakikada en son durum inanılmaz! Birçok kişi bilmiyor…

Bugün sizinle el ve ayaklarda oluşan kararmaları gidermeniz için % 100 etkili bir kür tarifi gündem oldu sizler için paylaşacağız. Koyu renkli lekeleri gidermesinin yanı sıra, cildinizin daha sıkı olmasını sağlar.

Bu kürü DİKKAT! Yüzünüze uygulamayın. Elinizdeki ve ayağınızdaki lekele için;

İhtiyacınız olan malzemeler

2 çorba kaşığı Aloe Vera jeli

2 çorba kaşığı bal

2 çorba kaşığı arpa unu (veya pirinç unu)

1 çorba kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı deniz tuzu

Hazırlanması

Temiz bir kapta 2 yemek kaşığı Aloe Vera jeli, 2 yemek kaşığı saf bal, 2 yemek kaşığı arpa unu (veya pirinç unu), 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı deniz tuzunu karıştırın.

e büyülü karışım hazır. Vücudunuza, ellerinize ve ayaklarınıza uygulayın ve 2 dakika boyunca masaj yapın. 25 dakika bekletin ve sonra az miktarda su ile tamamını çıkarmak için ovalayın. Pul pul olan katılıktan kurtulduktan sonra normal suyla durulayın.

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Ciltte Kahverengi Leke Neden Olur?

Yaşlanma belirtilerinin artışı ile birlikte cilde rengini veren melanin hormonunun dengeli bir şekilde dağılmaması

Uzun süre güneşe maruz kalmak.

Hava kirliliği.

Yanlış beslenme.

Karaciğer rahatsızlıkları

İlaçların yan etkileri.

Hormonal bozukluklar.

Yüzdeki kahverengi lekeler nasıl geçer?

Yüzdeki lekelerden kurtulmanın kesin yolu ise;

Bu doğal maske için gereken malzemeler yoğurt ve karbonattır. 1 çay kaşığı kadar karbonat ve 1 çorba kaşığı yoğurdu karıştırmalısınız. Sonrasında yüzünüzdeki lekeli bölgelere uygulayıp 15 dakika kadar beklemelisiniz. Yeterince bekledikten sonra ılık bir su yardımıyla bu karışımı sürdüğünüz yeri durulayabilirsiniz.

İşte kahverengi lekelerin yok olmasını sağlayacak diğer çözüm önerisi:

*Krem Kullanın. Lekeli bölge üzerine cildi tahriş etmeyen, leke açıcı kremler uygulayabilirsiniz.

*Peeling Uygulayın.

*Limon Suyu Uygulayın.

*Süt Kullanın.

*Yeşil Çay Kullanın.

*Elma Sirkesi Kullanın.

*Soğan Suyu Kullanın.

*Aloe Vera.