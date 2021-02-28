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Siyaset Eline aldığı kağıt parçasıyla belgelediğini sandı! HDP'li Gergerlioğlu yalanda ısrar ediyor, malum medya destekliyor
Siyaset

Eline aldığı kağıt parçasıyla belgelediğini sandı! HDP'li Gergerlioğlu yalanda ısrar ediyor, malum medya destekliyor

Hakkındaki Yargıtay kararı TBMM'de okunduktan sonra vekilliği düşecek olan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, eline aldığı bir kağıt parçası ile 'çıplak arama'yı ispatlamış gibi şöv yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 23:34:00 -
Eline aldığı kağıt parçasıyla belgelediğini sandı! HDP'li Gergerlioğlu yalanda ısrar ediyor, malum medya destekliyor

 Yeniakit.com.tr 

FETÖ ve PKK sevici HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in tokat gibi cevabından da utanmayarak 'çıplak arama' iddiasında diretiyor.

Gergerlioğlu, Boğaziçili kadın bir provokatörün 'çıplak arama' yapıldı ifadesini yazarak 'iddia' ile suç duyurusunda bulunan avukatın kağıt parçasını eline alarak, 'çıplak arama' yalanını ıspatlamış edası ile şov yaptı. FETÖ sevici HDP'li Gergerlioğlu, "Gerçeği örtmek nafile çaba. Çıplak arama var. Söylediğimizden daha fazlasını yaşamış öğrenci." dedi.

Malum medya 'iddia'yı belge diye sundu

Bir iddiadan ibaret suç duyurusunu ve FETÖ sevici Gergerlioğlu'nun sözlerini referans alan malum medya da 'çıplak arama' yalanının artık ıspatlandığını öne sürdü.

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