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Yerel Elinden düşen tüfek ateş aldı, hayatını kaybetti
Yerel

Elinden düşen tüfek ateş aldı, hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-05-05 08:13:00 -
Elinden düşen tüfek ateş aldı, hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir kişi, elinden düşen tüfeğin ateş alması neticesinde hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir kişi, elinden düşen tüfeğin ateş alması neticesinde hayatını kaybetti.
Olay, Araç ilçesi Uğur köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Erol Durna'nın (40) elinden düşen tüfek ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, Durna'ya isabet etti. Ağır yaralanan Durna hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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