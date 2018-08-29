Elindeki torbadan hazine çıktı!
Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şüphelendiği bir kişinin elindeki poşetin içinden çok sayıda tarihi sikke ve obje çıktı.29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:57
Karaman'da Bucakışla yolu üzerinde rutin yol uygulaması yapan Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yanlarından yaya olarak geçen bir kişiyi hareketlerinden şüphelenerek durdurdu. Şüphelinin kimlik kontrolü ve üst aramasını yapan jandarma, D.A.Y'nin (25) elindeki poşette Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 445 sikke ile yine Bizans ve Roma dönemine ait 199 çeşitli obje ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.
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