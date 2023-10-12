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Ekonomi Elinde ve evinde altın olanlara uyarı! Almak ya da satmak isterken bunlara dikkat!
Ekonomi

Elinde ve evinde altın olanlara uyarı! Almak ya da satmak isterken bunlara dikkat!

Yeniakit Publisher
2023-10-12 11:51:00 - 2023-10-12 11:51:36
Elinde ve evinde altın olanlara uyarı! Almak ya da satmak isterken bunlara dikkat!

Özellikle gram ve çeyrek altın bazlı alım ve satım düşünen vatandaşlara uzmanlar bazı telkinlerde bulunuyor. Asıl olan ana faktör ise piyasaların algısı ve uluslararası konjonktür. İşte altına dair kritik değerlendirmeler:

Elinde ya da evinde altını bulunan küçük yatırımcılar altının piyasa fiyatlarını yakından takip ederken şu süreçte hangi pozisyon alınması gerektiğini de merak ediyor. Özellikle uluslararası konjonktürde ekonomik ve siyasi gerilimlerin mevcudiyeti düşünüldüğünde piyasanın tam rayına oturmadığı, büyük mantanlı satışlar apmanın ise risk olabileceği uyarıları da yapılıyor.

Ons altındaki tablo

Ons Altın Ekim vade kontratı önceki işlem gününü yüzde 0.84 yükseliş ile 1.880,50 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.883,75, en düşük seviye ise 1.867,05 dolar oldu. Jeopolitik gerilimler ile hafta başından bu yana pozitif fiyatlama eğiliminde olan Ons Altın Vade Kontratı grafiği teknik olarak bugün için de alım işlemlerini desteklerken gün içinde ABD tarafından gelecek olan veri akışı yönün tayininde belirleyici bir etken olacak.

Fiyatlamalar şöyle:

Bugün sabah itibarıyla ons altın 1877 dolar bandında işlem görürken, gram altın 1675 liradan işlem görüyor. Spot piyasada güncel altın satış fiyatları: Çeyrek altın 2895 lira, Yarım altın 5790 lira,Tam altın 11396 lira, Cumhuriyet altını 11535 lira ve Gremse altın 28578 liradan el değiştiriyor.

Uzun vadeli düşünün

Piyasa uzmanları Ortadoğu bölgesindeki gerilimin altın fiyatlarının seyri için önemli bir etken olduğu kanaatinde. Güvenli liman olarak değerlendirilen altını elinde bulunduran küçük yatırımcıların şu aşamada faalden ziyade beklemede kalmasının ve uzun vadeli düşünmesinin daha rasyonel olacağı vurgusunu yapan uzmanlar aynı şekilde bu fiyat seviyelerinin alım için kullanılabileceği ama satım konusunda pek aceleci davranılmaması gerektiği görüşünde.

Elinde gram ve çeyrek bulunduranlar özellikle bu süreçte beklemeye geçmiş bulunuyor. Gram ve çeyrekte yükseliş yönlü beklenti bunda etkili. Keza piyasa dinamikleri de bu yönde bir algının oluşmasına vesile oluyor.
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