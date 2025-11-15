Elinde Kuran-ı Kerim ile uyuyakalmıştı! Tolgahan Sayışman Başkasının sevabını üstlenmeyeyim

Kutsal topraklarda çekilen bir görüntüde; Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi ile birlikte Umre'de Kur'an-ı Kerim okurken uyuya kaldığı görüldü. Söz konusu görüntüdeki kişi, Tolgahan Sayışman'a benzetildi.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler için; "Maşallah Allah'ım isteyen herkese nasip etsin", "Allah gitmek isteyen herkese nasip etsin" ve "Ne güzel bir yerde uyuyakalmış" yorumları yapıldı.

TOLGAHAN SAYIŞMAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

Tolgahan Sayışman, önceki gün görüntülendi ve gündem olan görüntüler hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Sayışman, şunları söyledi:

Yakınlarım, hatta annem bile ilk görünce şaşırmış. O yüzden insanların karıştırması normal, bende açıklayalım başkasının sevabını kendimize yazmayayım dedim. Çok benzerlik vardı. Dikkatli bakmayan birisinin karıştırabileceği bir video bu ama ben değilim