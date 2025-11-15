  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü

AK Parti’li başkandan Mansur Yavaş’a olay gönderme: Bazıları yapay zekaya sorarken biz 60 km yeni yolla trafiği rahatlattık!

TÜİK’E Avrupa’da ödül üstüne ödül: CHP’lilerin itibarsızlaştırma algısı ellerinde patladı

Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'

“Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu” Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı

Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e hoş görünme çabası! İkinci tuvalet terliği vakası

Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimseden korkmadan hakkı savunacağız

Avrupalı ırkçılığı yine akladı: “Türklerle savaş” pankartını görmezden gelen UEFA, Fenerbahçe’ye ağır ceza yağdırdı

Transfer korkusu CHP’ye kanun teklifi hazırlattı: Partisinden istifa edenin belediye başkanlığı düşsün!
Gündem Elinde Kuran-ı Kerim ile uyuyakalmıştı! Tolgahan Sayışman Başkasının sevabını üstlenmeyeyim
Gündem

Elinde Kuran-ı Kerim ile uyuyakalmıştı! Tolgahan Sayışman Başkasının sevabını üstlenmeyeyim

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Elinde Kuran-ı Kerim ile uyuyakalmıştı! Tolgahan Sayışman Başkasının sevabını üstlenmeyeyim

Umre'de elinde Kuran-ı Kerim varken uyuya kaldığı görüntülerin gündem olmasının ardından Tolgahan Sayışman'dan yeni açıklama geldi. O kişinin kendisi olmadığını ifade eden Tolgahan Sayışman, "Dikkatli bakmayan birisinin karıştırabileceği bir video bu ama ben değilim" dedi.

Kutsal topraklarda çekilen bir görüntüde; Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi ile birlikte Umre'de Kur'an-ı Kerim okurken uyuya kaldığı görüldü. Söz konusu görüntüdeki kişi, Tolgahan Sayışman'a benzetildi.

 

Sosyal medyada gündem olan görüntüler için; "Maşallah Allah'ım isteyen herkese nasip etsin", "Allah gitmek isteyen herkese nasip etsin" ve "Ne güzel bir yerde uyuyakalmış" yorumları yapıldı.

TOLGAHAN SAYIŞMAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

Tolgahan Sayışman, önceki gün görüntülendi ve gündem olan görüntüler hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Sayışman, şunları söyledi:

 

Yakınlarım, hatta annem bile ilk görünce şaşırmış. O yüzden insanların karıştırması normal, bende açıklayalım başkasının sevabını kendimize yazmayayım dedim. Çok benzerlik vardı. Dikkatli bakmayan birisinin karıştırabileceği bir video bu ama ben değilim

Sihirli Annem'in Tuğçe'si doğru yolu buldu! Tesettüre girip umreye gitti!
Sihirli Annem'in Tuğçe'si doğru yolu buldu! Tesettüre girip umreye gitti!

Gündem

Sihirli Annem'in Tuğçe'si doğru yolu buldu! Tesettüre girip umreye gitti!

Böyle namussuzluk görülmedi: "Umreye götüreceğim" dedi, parayı kumara bastı
Böyle namussuzluk görülmedi: “Umreye götüreceğim” dedi, parayı kumara bastı

Gündem

Böyle namussuzluk görülmedi: “Umreye götüreceğim” dedi, parayı kumara bastı

Umre kafilesi Türkiye'ye döndü
Umre kafilesi Türkiye'ye döndü

Yerel

Umre kafilesi Türkiye'ye döndü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba
Gündem

Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba

Kayseri’de bir astsubayın darbedilmesiyle gündeme gelen iki kişi, olaydan aylar sonra dikkat çeken bir özür videosu yayınladı. Şahısların he..
Burak Özçivit’ten Büyük Sürpriz: Kuruluş Osman’dan Ayrılığın Perde Arkası?
Gündem

Burak Özçivit’ten Büyük Sürpriz: Kuruluş Osman’dan Ayrılığın Perde Arkası?

Kuruluş Osman dizisinden sezon sonunda ayrılan Burak Özçivit’in vedası, uzun süre gündemdeki yerini korumuştu. O dönem ünlü oyuncunun, talep..
20 şirkete kayyım atandı
Ekonomi

20 şirkete kayyım atandı

'Investco Holding' soruşturmasında 20 şirkete kayyım atandı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23