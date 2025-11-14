Burak Özçivit’ten Büyük Sürpriz: Kuruluş Osman’dan Ayrılığın Perde Arkası?

Aylardır gözlerden uzak duran Özçivit, geçtiğimiz akşam sürpriz bir şekilde eski rol arkadaşı Çağrı Şensoy ile birlikte görüntülendi. Bir mekândan çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, uzun süredir gizlilikle yürütülen yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı. “Yaklaşık 5 aydır birlikte prova yapıyoruz. Çok özel bir proje geliyor” sözleri, kulislerde büyük merak uyandırdı.

Projenin ne televizyon ne de dijital platformlar için olmadığı öğrenilince, gözler Şensoy’un oyun yönetmenliği geçmişine çevrildi. Bu bilgi, ikilinin bir tiyatro oyunu hazırlığında olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Sosyal medyada ise yorumlar gecikmedi: “Meğer Burak Özçivit’in Kuruluş Osman’ı bırakma sebebi bu proje miymiş?” mesajları, gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.