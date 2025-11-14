  • İSTANBUL
Burak Özçivit’ten Büyük Sürpriz: Kuruluş Osman’dan Ayrılığın Perde Arkası?

Kuruluş Osman dizisinden sezon sonunda ayrılan Burak Özçivit’in vedası, uzun süre gündemdeki yerini korumuştu. O dönem ünlü oyuncunun, talep ettiği bölüm başı ücretin kabul edilmemesi nedeniyle projeden ayrıldığı iddia edilmiş; Özçivit ise bu konuda sessiz kalmayı tercih etmişti. Dizinin hikâyesi de “Kuruluş Orhan” adıyla Orhan Gazi dönemine evrilmişti.

Aylardır gözlerden uzak duran Özçivit, geçtiğimiz akşam sürpriz bir şekilde eski rol arkadaşı Çağrı Şensoy ile birlikte görüntülendi. Bir mekândan çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, uzun süredir gizlilikle yürütülen yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı. “Yaklaşık 5 aydır birlikte prova yapıyoruz. Çok özel bir proje geliyor” sözleri, kulislerde büyük merak uyandırdı.

 

Projenin ne televizyon ne de dijital platformlar için olmadığı öğrenilince, gözler Şensoy’un oyun yönetmenliği geçmişine çevrildi. Bu bilgi, ikilinin bir tiyatro oyunu hazırlığında olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

 

Sosyal medyada ise yorumlar gecikmedi: “Meğer Burak Özçivit’in Kuruluş Osman’ı bırakma sebebi bu proje miymiş?” mesajları, gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman severlere müjde! Kuruluş Orhan'da tarih belli oldu

Deli İbo

Dizinin yeni bölümü bana çok soğuk geldi, yeni gelen oyuncular sanki eğreti duruyor. Yeni bölümde Kuruluş Osman tadı yok. Eski oyuncularla, yeni oyuncular arasında adaptasyon bile yok.Şimdiye kadar hiç aksatmadığım diziyi artık seyretmiyorum.
