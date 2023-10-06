Elinde gram ve çeyrek bulunanlar dikkat! Bu seviyeden alınır mı satılır mı?

Yatırımcılar yurt içi ve yurt dışından gelecek verilere göz atarak pozisyon belirlemeye çalışıyor. Bugün açıklanacak olan veriler Fed’in sıkılaştırma politikası açısından büyük önem taşıyor. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki geri çekilme dün de devam etmişti. Dolar dün başta euro olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke para birimi karşısında değer kaybetti ve dolar endeksi geriledi. Borsada günün son işlem günü nasıl bir performans sergileneceği de merak konusu.

Altın fiyatlarında alıcılı seyir var

Bu sabah düşüşle açılan parite 1.0540 seviyesinin altında hareket ediyor. Bugün ABD’de açıklanacak istihdam verileri paritenin hareketinde etkili olacak.ABD’de açıklanacak istihdam verileri öncesinde altın fiyatları yataya yakın geriledi. Günlük bazda %0.06 düşüşle 1,820 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,821 dolar/ons seviyelerinde hafif alıcılı seyrediyor.

Petrol fiyatı düşüş seyrinde

Petrol fiyatları,küresel ekonomide yavaşlamaya ilişkin endişeler ve talep görünümündeki belirsizliğin etkisiyle düşüşünü sürdürdü. ABD ham petrolü günlük bazda %2.40 düşüşle 82.30 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, brent petrolde günlük düşüş %2.03 oldu. Vakıfbank ekonomik araştırmalar'a göre; kurlarda dün yükseliş yaşandı. USD/TL kurunun 27.5067’den yükselişle sonlandırdığı günü, EUR/TL kuru 29.0952’den yükselişle sonlandırdı. Böylece sepet kur dün günü 28.3010’dan sonlandırmış oldu.

Altın alınma noktasında mı?

Uzmanlar, küçük yatırımcılar için ise altına yönelik şu değerlendirmelerde bulunuyor: " Elindeki altını bozdurmak isteyenler bu seviyelerde, zorda kalmadıkça bozdurmamalı. Altının uzun süreli bir yatırım aracı olduğu gerekçesiyle beklemede kalınması, yükselişinin takibi önemli. Keza alım için bu seviyeler fırsat teşkil edebilir. Piyasalardaki dinamiklere bakıldığında altında sert düşüş ve yükselişin de beklenmemesi gerek. Alım için bu seviyeler mantıklı bir hareket olabilir. Serbest piyasada çeyrek altın bugün itibarıyla 2760 liradan gramı ise 1695 liradan alınabiliyor"