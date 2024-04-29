Elinde doları olanları ve dolar alacaklar dikkat! TL tahtını geri alacak

BUĞRA KARDAN

Türkiye, ekonomide yeni bir başarı hikâyesi yazmaya hazırlanıyor. Üretimi ve ihracatı arttırmak için hummalı çalışma yürüten hükümetin TL’yi itibarlı kılma girişimleri de sonuç veriyor. Döviz piyasası istikrar kazanıyor. Dolar stabil hâle geliyor. TL’ye güven perçinleniyor. Bu hakikat yabancı bankaların dikkatlerinden kaçmıyor.



Öyle ki Amerikan Citi’nin strateji ekibi, TL’nin önümüzdeki aylarda dolar karşısında değer kazanacağını söyledi. Yatırımcılara aylık forward işlemlerinde TL’de uzun pozisyon almalarını tavsiye etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para politikası duruşunu korumasıyla TL’nin sermaye çekmeye devam edeceğini belirtti.



KADEMELİ ADIMLAR ATILDI

Citi’nin baş stratejistlerinden Luis Costa ve ekibi, TCMB’nin iç piyasada para akışını kontrol altına almak ve döviz mevduatlarından uzaklaşmak için kademeli adımlar attığını vurguladı. TL’ye yatırım yapanların kazançlarını katlayacaklarının altını çizdi.





İktisatçılar da ekonomi yönetiminin önlemleri ve hamlelerinin TL’yi cazip kıldığını dile getirdiler. TL’nin yüz güldürmeyi, yatırımcısına kazandırmayı sürdüreceğini kaydettiler.



YENİ AŞAMAYA GEÇİLECEK

Ekonomist Muhammet Bayram, yeniakit.com.tr’ye şu yorumlarda bulundu:



“TL, iyi bir liman. Şu anda yabancı yatırımcının Türkiye’ye para getirip, TL’ye geçme ve ardından dolara dönme durumu var. Örneğin ülkeye 1 milyon Euro getiren biri parasını TL’ye çevirir. Böylece 100 bin Euro kâr eder. 1 milyon Euro’yu 1 milyon 100 bin Euro’ya çıkarır. Bu ekonomi modeliyle alâkalı. Yatırım, üretim, ihracat odaklı büyüme modeli var. TL de güven veriyor, jeosiyasi riskleri emiyor. İleride TL pozitif ayrışacaktır. Fed’in faiz indirimiyle yeni evreye geçilecektir. Ülkeye seri dolar girişiyle TL’nin pozisyonu güçlenecektir.

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Muhammet Bayram

Tablo güzel. Borsa da 10 bin rekorunu kırdı. Eğer herhangi bir düzeltme gelmezse 12 bine gelecek. Mayıs sonunda 14 bini görecek. Endekste ise 300 dolara varıldı ama daha gidecek yol var.”

TAHMİNLER DİKKATE ALINMALI

Ekonomist Haluk Bürümcekçi de şöyle konuştu:

“Citi stratejistlerinin tahminleri, önerileri dikkate alınmalı. Ekonomi yönetimi takip edilmeli. Şu anda kurlar yönetilir seviyede. TL mevduata yönelim var. Yine de ileride ne olacağını bilmiyoruz. Şu anda karşı karşıya kaldığımız hâl, Citi’nin fikirleri kurun gerileyeceği anlamına gelmiyor. Tabii kur kontrollü ama nereye evirilir bilinmez. Önemli olan bu durumun devam edip etmeyeceği. Kısa vadede yabancı yatırımcı açısından TL’de fırsat var. Yerli yatırımcı için mevduatın getirisi mühim. Yani kısa vadede TL avantajı olabilir ama uzun vadede ne olacağını kestirmek zor.

Haluk Bürümcekçi



Gidişatı ekonomi yönetiminin enflasyonu yavaşlatıp yavaşlatmaması belirleyecek. Genel seçimlerin ardından ekonomide dünyayla aynı yola girildi. Bu yolda yürünüyor. Maliye politikası umut verici. Sıkı değil ama bununla ilgili taahhütler var. Kamu harcamalarında kısıtlamaya ya da tasarrufa gidilip gidilmeyeceğini izleyeceğiz.”