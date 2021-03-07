Elinde doları olanlar dikkat! Fiyatlar dengelenecek

Piyasalarda mart oynaklığı başladı. Enflasyon yüzde 15.61 ve nisanda tepe yapacak. ABD tahvili ve kurlar hareketli. Borsada sakin kalan ve güçlü hisselerde olanlar kazanacak.

Volatilite ve hareketlilik yükseldi. ABD’de tarım dışı istihdam şubat ayında 379 bin arttı. Beklenti 210 bin artış yaşanması yönündeydi. Beklentiyi aşan tarım dışı istihdam verisi sonrası 10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 1.62 ile 25 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Borsa haftayı 1.541’den tamamlarken dolar kuru 7.53 TL, faiz 16.01 ve gram altın 411 TL seviyesinde bulunuyor. İçeride enflasyon, dışarıda ABD 10 yıllık faizleri piyasaları yatırımcıları diken üzerinde tutuyor.

Piyasaların en zorlu dönemleri hareket marjlarının daraldığı, yukarı ya da aşağı yönde kararsızlığın arttığı, belirsizliğin hüküm sürdüğü zamanlardır. Borsa için de benzer bir dönemdeyiz. Yatırımcının izlediği fiyatlar karşısında “artık yeter” dediği nokta fiyatların da hareketlenme noktası olmakta. Büyük beklentilerle alınan hisseler prim yapmayınca hızlı şekilde hisseden soğumaya dönülüyor. Oysaki hisselerin belli hareket marjları, dinlenme istasyonları var. Her atak sonrası güçlü hisselerde soluklanma, hazmetme süreci yaşanabiliyor. Hissesi alınan şirket, kârlı ve bu kârlılığını sürdürdüğü sürece uzun vadede prim yapma potansiyelini de taşıyacaktır.

Piyasa kuralları

Borsa İstanbul’a son bir yılda 1 milyon yeni yatırımcı geldi. Bu yatırımcıların önemli bir kesimiyse sanal ortamda gezinip tavsiyeler alıyor, farkında olmadan belli hisselere yönlenirken kısa sürede yüksek kazanç beklentisine giriyor. Oysaki alıcı ve satıcının olduğu yerde piyasa kuralları işler. Piyasa kuralı ise nettir ve burada herkes kazanmak ister. Bu nedenledir ki bireysel yatırımcılar iyi niyetle de olsa verilen tavsiyeleri sorgulamaksızın işlem yapmaması doğru olandır. Neticede borsa “kısa günün kârı” mantığı ile hareket edilecek bir mecra değildir. Böyle bir yaklaşım gereksiz stresi de beraberinde getirecektir. Profesyonellerin sahip oldukları yazılım programları ile gün içi otomatik işlemler gerçekleştirilen bir piyasada, bireysel yatırımcıların birikimlerini kısa süreli al sat işlemlerle büyütmeye çalışması getiriden ziyade kaybı öne çıkaracaktır.

Önemli seviyeler

Borsa endeksinde mart ve nisan ayında 1.450-1.582 bandı önemli. 1.582 yukarı kırıldığında alıcılar güçlenecektir. Hisse bazında hareketliliğin yüksek olduğu bir dönemden geçiliyor. Endeksin yükseliş yönündeki hareketleri satış baskısıyla karşılaşabilir. Ancak bunu geçici bir durum olarak değerlendirmeli. Nisan ayında enflasyonun tepe yapmasıyla birlikte mayıs ve sonrasında yeniden düşüş eğilimine girmesi beraberinde piyasalarda da rahatlamaya yol açacaktır.

Yabancının borsadaki çıkışı sürecek mi?

Yabancı yatırımcılar altı haftadır üst üste borsada satış yapıyor. Merkez Bankası tarafından yayınlanan haftalık para banka istatistiklerine göre yabancılar 26 Şubat haftasında net 118 milyon dolar hisse satışı gerçekleştirdi. Borsadan son altı haftada toplam 1.1 milyar dolar yabancı satışı geldi. Satışların ardından borsadaki yabancı payı yüzde 45.45’e geriledi.

Pandemi döneminde getirilen kısıtlamalar ve yatırım yapılabilir seviyenin altındaki kredi notu yabancıların satış yapmalarının ana nedeni. Türkiye’nin kredi notunun artması, piyasalarda sıkıntılı dönemlerde regülasyonların artmayacağı sinyalinin verilmesi yabancıların yeniden alımlarını getirebilir.

Öte yandan yabancıların tahvil alımları sürüyor. Yabancılar son altı haftadır tahvil almalarına rağmen bunun ivmesi sürekli düşüyor. 22 Ocak’ta 33 milyon dolar, 29 Ocak’ta 418 milyon dolar, 5 Şubat’ta 140 milyon dolar, 12 Şubat’ta 128 milyon dolar ve 19 Şubat’ta 194 milyon dolar tahvil alımı yapan yabancılar, 26 Şubat’ta 83 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.

Hisselerdeki satışlar ise aynı tarihlerde sırayla 117 milyon dolar, 493 milyon dolar, 183 milyon dolar,62 milyon dolar, 122 milyon dolar ve 117 milyon dolar oldu.

Naci Ağbal'ın sözlü yönlendirmeleri olumlu

Kurdaki hareketlenme sonrasında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın bankanın blog sayfasında yayımlanan yazısında fiyat istikrarı vurgusunu yinelemesi olumlu. Fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımların süreceğini ifade eden Ağbal ortaya konan stratejinin de geçici olmadığını açıkladı. Fiyat istikrarının önkoşul olduğunun altını çizdi.

Zorlu bir süreçten geçilen dönemde kısa vadeli dalgalanmalar karşısında panikleyenler açısından kararlı duruşun yinelenmes, daha önce iki defa ciddi kur şokları yaşamış olan yatırımcıların sakinleşmesi açısından da önem taşıyor.

Dolar kurunda fiyatlar dengelenecek

Dolar kurunda aşırı satış noktasından alımlar geldi. Dolar/TL 6.91’lere geriledikten sonra yönünü yukarı çevirdi ve 7.55 seviyesini test etti. Sonrasında TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın yapmış olduğu açıklamalarla gevşedi. 18 Mart toplantısında TCMB’nin faizi artırması bekleniyor. TCMB’nin mart ayı toplantısında politika faizini yüzde 17’den yüzde 18’e yükseltmesini bekleyen JPMorgan, önümüzdeki eylül ayından yıl sonuna kadar ise 400 baz puan faiz indirimi ile yüzde 14’e çekileceğini tahmin ediyor.

KAYNAK: MİLLİYET / ZEYNEP AKTAŞ