Elinde, cebinde, bankada altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten altın yatırımcısına çağrı: 'Son tren için' tahmini

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı tahminlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Memiş'ten son olarak dikkat çeken bir piyasa değerlendirmesi geldi. İslam Memiş, "Altın treni kaçıyor" diyerek yatırımcıları uyardı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken piyasa değerlendirmesi geldi. "Euro, altın ve gümüş almayı bekleyenler bu hafta yeni fırsat bulacaklar." diyen Memiş, yıl sonu dolar kuru rakamını açıkladı. Altın fiyatlarıyla ilgili tahmini de açıklayan Memiş, "gram tarafında sert yükselişler bekliyorum." dedi ve kaç liraya ulaşacağını açıkladı. İslam Memiş, borsadan alım yapılacak seviyeyi de açıkladı.

Buhafta diyerek işaret etti!

İslam Memiş'in tv100'daki "Bu hafta sakin ama karışık" başlıklı yazısı şöyle:

Para piyasalarında bu hafta önemli bir veri akışı yok.

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Sakin ama karışık bir piyasa bizi bekliyor.

Bu hafta takip edeceğim bant aralıkları;

Bist 100 endeksi:

Geçen hafta 7.297 puan seviyesine geriledikten sonra Cuma gününü 7.705 puan seviyesinden tamamladı. 8.050-8.200 puan seviyesine kadar tepki yükselişi mümkün.

Bu haftayı pozitif seyirde geçirebilir. 2024 için hedefim aynı, değişmedi 15 bin puan seviyesi.

Ancak yüzde 50 alım için beklemedeyim, acele etmiyorum.

Bu hafta 7.500-8.200 puan aralığını takip edeceğim.

Dolar/TL kuru;

28,38 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.

28,00-28,50 lira aralığını takip etmeyi sürdürüyorum.

Yılı 29,70 lira seviyesinden tamamla ihtimalimiz yine aynı.

Yavaş da olsa trend yukarı.

EUR/USD paritesi;

1,0731 seviyesinden kapanış yapmıştı.

Yani, gecen hafta ki beklentimiz gerçekleşti.

Hedefim yine aynı 1,12-1,15 seviyesi.

Ondan sebep düşüşleri hep alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim.

Bu hafta takip edeceğim bant aralığı 1,06-1,07 aralığı.

Ons altın (xau/usd)

Cuma günü tarım dışı istihdam verisi düşük gelince 2.004 dolar seviyesine yükselmişti.

Ancak “1.960 doları görmeden almam” söylemim vardı.

Evet 1.960 dolar seviyesine gerilemeden almayı düşünmüyorum.

Sonra 2 bin dolar seviyesinin üzerine yerleşen, 2024’de 2.350 dolar seviyesini hedef alan bir yolculuğa başlayabilir.

Gram altın için ons altını takip etmeli.

Ons 1.960 dolar olduğunda gram altın karşılığında kaça tekabül ediyorsa alırım.

İki Cuma günü 1.873 liraya yükseldi (fiziki)

Tekrar bir gerileme sonrası hedefim 1.880 lira.

Yıl sonuna kadar 2 bin lirayı test edebilir.

Gümüş ons ve gram tarafında sert yükselişler bekliyorum.

Özellikle rasyo tarafındaki düşüşler, gümüşü pozitif ayırabilir.

Gümüş, yıl sonu şovunu daha yapmadı.

24 dolar 24 lira hedefim.

Ons ve gram tarafında çift 24 beklentim var.

Pazartesi-Salı günleri dolar endeksi (dxy) yükselir, dolar karşısındakiler gerileyebilir.

Bu hafta borsa yatırımcısı sevinir.

Geçen hafta ki zararlarını kapatırlar.

Euro, altın ve gümüş almayı bekleyenler bu hafta yeni fırsat bulacaklar.

Bir ay önce ki düşük fiyattan değil tabii ki.