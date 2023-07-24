Elinde, bankada 1 gram bile altını olanlar! İslam Memiş tüm ezberleri bozdu: Gram altın, dolarda bunlar olacak

Ekonomist İslam Memiş, altında ki yükselişin sebebi, dolar kurunda ki sıçrama dedi. Bundan sonra olacaklar için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Detaylar haberimizde.

Altın ve Para piyasaları uzmanı Memiş, “ Altın/ dolar paritesindeki artış, gram ve çeyrek altını yukarı taşıyacağı gibi, dolar kurunun da yılsonuna kadar yukarıya yönelik hareketine devam edeceğini düşünürsek, altında kıyamet koparacak bir yükseliş bizi bekliyor. Bu nedenle yatırımcının sabırlı olması ve gelecek hafta ortasına kadar yaşanabilecek ani düşüşlerde panik olup satışa geçmemesi gerekiyor” dedi.

"Elinde altını olan beklesin" diyen Memiş şunları söyledi: "Ons altın tarafında bu haftaki beklentimiz 1960 dolar seviyesiydi. Bu beklentimiz hızlı bir yükselişle gerçekleşmiş oldu. Ancak aşağıda tekrar 1920 dolar destek seviyesi var. Buraya tekrar gerileyebilir. Ama kısa vadeli bu gerilemeden sonra önümüzdeki aylarda ons altın tarafında 2150, 2250 hatta 2300 dolar seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcının en az iki ay beklemesini söyleyebilirim."

Memiş, “Sizin panikle sattığınız altınları en düşük fiyattan toplayanlar olacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,34 değer kazancıyla 1.700 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,30 artışla 11 bin 275 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2.698 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.795 liraya çıktı.

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Bu hafta ABD doları ise yüzde 2,99 değer kazancıyla 26,9360 liraya, euro ise yüzde 1,88 kazançla 29,9400 liraya yükseldi.

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