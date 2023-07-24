Araç sahipleri aman dikkat: Benzin ve motorin fiyatları! Akaryakıta bir zam daha geliyor, miktar belli oldu

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için son dakika gelişmesi geldi. Brent petrol ve dolar kuru tarafındaki dalgalanmalarla benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları yeniden belirleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre yarından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları için zam geliyor. Benzin fiyatı için indirim, zam var mı? Mazot fiyatı ne kadar olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ve mazot litre fiyatları...

Benzin litre fiyatı ve mazot fiyatı petrol ile dolar/TL tarafındaki gelişmelerle yön buluyor. Brent petrol 80 doların üzerinde fiyatlanırken, dolar kuru da 27 TL'ye civarında seyrediyor.

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz haftanın son günü motorine gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından şimdi de benzine bir zam geliyor. KDV artışı, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle benzinin litresinin bu gece yarısından itibaren 2 lira artması bekleniyor.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni bir indirim-zam beklenmiyor.

FİYAT 36 LİRAYI AŞACAK

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Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 5 kuruşa, Ankara'da 36 lira 54 kuruşa, İzmir'de ise 36 lira 64 kuruşa çıkacak.

İşte Ankara, İstanbul ve İzmir'de benzin fiyatı ve motorin fiyatları:

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 33,87 TL

Ankara 34,35 TL

İzmir 34,52 TL

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 34,05 TL

Ankara 34,53 TL

İzmir 34,63 TL

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