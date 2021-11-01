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Ekonomi Elinde altını ve doları olanlar dikkat! "Bu rakamlara düşecek"
Ekonomi

Elinde altını ve doları olanlar dikkat! "Bu rakamlara düşecek"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve doların Kasım ayı ortalarından itibaren düşüşe geçeceği tahmininde bulundu. Memiş, "Eğer bu tahminim gerçekleşirse dolar/TL kuru 9,20, altının gram fiyatı 525, gümüşün gram fiyatı 7,15 liraya gerileyebilir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 13:49:00 - 2021-11-01 13:50:04
Elinde altını ve doları olanlar dikkat! "Bu rakamlara düşecek"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Kasım’da para piyasalarını neler bekliyor?" diye sorup cevabını da kendisi verdi. Kasım ayında beklediği gelişmeleri sıralayan İslam Memiş, "Eğer bu tahminim gerçekleşirse dolar/TL kuru 9,20, altının gram fiyatı 525, gümüşün gram fiyatı 7,15 liraya gerileyebilir" tahmininde bulundu.

İşte İslam Memiş'in açıklamasında çarpıcı ifadeler:

Bu dönemde altın ve dolar almamak gerekiyor

Bu süreçte “Yüksek fiyatlardan dolar, altın veya gümüş almamak gerektiğini, TL’de yakalanmış kişilerin beklemesi gerektiğini, panik ve korkuyla alım yapmanın yanlış bir karar olduğunu” belirttiğimi anımsatmak isterim. Yine aynı öngörüm devam ediyor. Panik ve korkuyla kısa vadeli alım yapılmamalı.

Aşağı yönlü trendler başlayabilir

Kasım ayının sonuna kadar şu bant aralıklarını takip etmek gerekli! TCMB, Kasım’da dolar/TL kurunun 9,40-9,70 lira bant aralığında tutmayı başarırsa, Kasım toplantısında faizlere dokunmazsa, dış politikada olumlu açıklamalar gelirse (ki geleceğini öngörüyorum) dolar/TL kuru, altın ve gümüşün gram fiyatlarında aşağı yönlü trendler başlayabilir diye tahmin ediyorum.

Dolar 9.20, gram altın 525 liraya geriler

Eğer bu tahminim gerçekleşirse dolar/TL kuru 9,20, altının gram fiyatı 525, gümüşün gram fiyatı 7,15 liraya gerileyebilir. Ekim stresi, Kasım’da yerini normalleşmeye bırakabilir. Ondan sebep alım için uygun bir ortam görmediğimi tekrar belirtmek isterim.

TL'de bekleyenler sabırla beklemeye devam

Ancak yükselişlerin satış fırsatı, Kasım’da öngördüğüm düşüşlerin de alım fırsatı olacağını düşünüyorum. TL’de bekleyenlerin sabırla beklemeye devam etmesi gerektiğini, yılın son alım fırsatı olacağını düşündüğümden orta ve uzun vadeyi beklemenin önemli olduğunu tekrar belirtmek isterim.

Aralık ve Ocak piyasalar için daha stresli olacak

Aralık ve Ocak aylarının para piyasaları için daha stresli geçeceğini, Kasım’da öngördüğüm düşüşlerin orta ve uzun vade için “hazırlık ayı” olduğunu unutmamak gerek.

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