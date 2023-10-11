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Ekonomi Elinde altın olanlar dikkat! Gram ve çeyrekte beklenmeli mi?
Ekonomi

Elinde altın olanlar dikkat! Gram ve çeyrekte beklenmeli mi?

Yeniakit Publisher
2023-10-11 14:54:00 - 2023-10-11 14:54:27
Elinde altın olanlar dikkat! Gram ve çeyrekte beklenmeli mi?

Ortadoğu kaynaklı gerilim, elinde çeyrek ve gram altını bulunanları beklemeye sevk etmiş durumda. Peki gram ve çeyrekte hangi seviyeler psikolojik sınır olarak görülüyor?

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve Fed yetkililerinin sıkılaştırma politikasına ilişkin söylemler yakından takip ediliyor. Amerika'nın 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde sert düşüşler kaydedilirken dolar, başta euro olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetti. Dolar endeksi geriledi. Asya endeksleri yükseldi. Avrupa borsalarında da yukarı yönlü hareketler ön planda yer aldı.

Altın ve petrolü etkiledi

İsrail ile Hamas arasında patlak veren yeni çatışmaların kazanacağı boyut yatırımcıların da endişelerine neden oldu. Mayıs ayından bu yana en büyük artışını gerçekleştiren altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yataya yakın geriledi. Günlük bazda %0.04 düşüşle 1,860 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,858 dolar/varil seviyelerinde satıcılı seyrediyor. Suudi Arabistan'ın piyasa istikrarının sağlanmasına yardımcı olma sözü vermesiyle ham petrol fiyatları yükseldi.

Gram ve çeyrekte beklenti oluştu

Öte yandan özellikle elinde altını bulunan küçük yatırımcılar yastık altındaki varlıklarını gün yüzüne çıkarıp satış pozisyonuna geçip geçmemekte tereddüt ediyor. Altının özellikle şu süreçte konjonktürden kaynaklı yükseliş beklentisi oluşturması yatırımcıları beklemeye sevk etti.

Gram altın şu sıralarda 1675 bandında hareket ediyor. Çeyrek altın ise 2745 lira seviyelerinde. Uzmanlar Ortadoğu kaynaklı "savaş" endişesinin bu seviyeleri daha da yukarı taşıyabileceği kanaatinde. Küçük yatırımcının gram altında 1700'lü çeyrekte ise 2800 bandına konsantre olduğuna vurgu yapan uzmanlar alım-satım bandı için bu seviyelerin alım satımdan ziyade bekleme pozisyonu olabilecek bir nokta olduğunun altını çiziyorlar.

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