Elimizi taşın altına koyduk

Özdebir, şunları kaydetti: “Burada en önemli nokta, firmaların üretim yapmadan ne kadar ayakta kalabilecekleridir. Hiç kuşkusuz, reel sektörün üretime devam edebilmesi için desteklenmesi gerekiyor. Bu süreçte biz de elimizi taşın altına koyarak, limit sınırlı da olsa üyelerimizin uygun koşullarda finansmana erişimine katkı sağlayacak bir adım attık. Umarım bu sürecin ülkemiz ve işletmelerimiz için daha az sıkıntıyla aşılmasına bir katkı yaparız.”