'Elimde dosyası var' diyen Kırıkkanat'tan çarpıcı sözler! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şantaj altında mı?

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle ilgili çok önemli bir dosya olduğunu söyleyen Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat, katıldığı programda CHP'nin tezkere kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kırıkkanat'ın kullandığı ifadeler, 'Kılıçdaroğlu şanraj altında mı?' yorumuna neden oldu.

Daha önce "Bakın ne olduğunu söyleyemeyeceğim size, benim başım derde girer. Başım yansın istemem. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok can alıcı bir dosya var." diyen Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat katıldığı yayında, Suriye-Irak tezkeresine HDP ile birlikte 'hayır' oyunu kullanan CHP'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terörle mücadeleye karşı 'hayır' oyu Kırıkkanat'ı memnun etti

CHP’nin terörle mücadeleye karşı ‘hayır’ oyu vermesinden dolayı yaşadığı ‘sevinci’ adeta kelimelere sığdıramayan Kırıkkanat, CHP’nin siyasal söyleminin değiştiğini söyleyerek memnuniyetini dile getirdi.

'Nihayet Kılıçdaroğlu’ndan duymak istediklerimi duyuyorum'

Kırıkkanat, “Nihayet Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağzından duymak istediklerimi duyuyorum. CHP’nin tezkereye ‘hayır’ demesi son zamanlardaki en büyük sevincim. Nihayet doğru çizgideler ve kendi seçmeninin ne istediğini anlamış gibi davranıyorlar.” ifadelerini kullandı.

‘Adeta devrimci bir söylem edindiler’ derken kulakları ağzına varan Kırıkkanat, CHP’yi tebrik ettiğini belirtti.

CHP’li Kırıkkanat konuşmasının devamında, CHP’ye adeta aba altından sopa gösterir gibi şu ifadeleri kullandı:

Tabi bu, kendilerine yönelik eleştirilerimi bir tarafa koyup dikkatle bakmadığım anlamına gelmiyor.

Kılıçdaroğlu şantaj altında mı?

Mine Kırıkkanat'ın bu söylemi iki yıl önce aynı tezkereye 'evet' oyu kullanırken şimdi 'hayır' oyu veren Kemal Kılıçdaroğlu'na şantaj mı yapılıyor? yorumlarına neden oldu.