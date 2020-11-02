Elif Perinçek sağlık durumu | İzmir 30 Ekim Cuma günü 6,6 şiddetindeki depremle sallandı. Deprem sebebiyle 17 bina yıkıldı. Son rakamlara göre 79 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Depremde tuzla buz olan binalardan biri de Doğanlar Apartmanı'ydı. Doğanlar Apartmanı'nın ikinci katında Seher Perinçek ve 4 evladı enkazın altında kaldı. 23. saatte Seher Perinçek ve üç çocuğuna ulaşıldı. Seher Perinçek ve 10 yaşındaki ikizler Ezel ile Elzem sağ olarak kurtarıldı. İkizlerin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. 6 yaşındaki Umut ise enkazdan cansız kurtarıldı. 3 yaşındaki Elif ise odasında uyurken depreme maruz kaldı. Günlerdir enkazda Elif ve diğer vatandaşlarımız aranıyordu. Güzel haber 65. saatte geldi. Elif Perinçek sağlıklı bir şekilde enkazdan çıkarıldı.

Elif bebek kurtarıldı mı? | Doğanlar Apartmanı Elif kurtarıldı mı?

Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." ifadelerini kullandı.

Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu." dedi.

Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'ten (3) dördü depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmıştı. Umut Perinçek'in hayatını kaybettiği Perinçek ailesinde Seher Dereli Perinçek ile Ezel ve Elzem Perinçek'in tedavileri devam ediyordu.