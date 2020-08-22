Elhamdülillah! Fatih Karadeniz’i fethetti, 320 milyar metreküp doğalgaz buldu

Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin, çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçası olduğunu ifade eden Erdoğan, “İnşallah benzer müjdeli bir haberi Akdeniz’den de bekliyoruz. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır” diyerek Akdeniz için de ümit verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği “müjdeye” ilişkin konuşan Erdoğan, enerjinin, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın gerçek anlamda tesisinde de çok büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Rabbim bize bambaşka bir kapı açtı

Erdoğan, Doğu Akdeniz’de oynanan onca oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası olduğuna dikkati çeken Erdoğan şunları dile getirdi: “Hamdolsun biz önceliğimizi asla değiştirmedik, hep önce insan dedik. Hep önce insan, dostluk kardeşlik dedik. Hep önce mazlumlar ve mağdurlar dedik. Hep önce hak, hukuk, adalet dedik. İnsanlık bizde, petrol onlarda kalmış olabilir. İşte Rabbim bize bambaşka bir yerde hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Yarın benzer kapılar başka yerlerde de önümüze açılacaktır. Çünkü artık bu alanda en üst lige çıkmış bir Türkiye var.

Hep elimiz boş döndük

Bugünlere elbette kolay gelmedik. Ülkemizde çok uzun yıllar boyunca petrol ve doğalgaz arama çalışmaları genellikle kiralama usulü ile yapıldı. Hele derin deniz sondajlarında tamamen dışa bağımlıydık. Yüzlerce milyon dolarlık arama faaliyetleri sonunda elimize 3-5 sayfalık rapor dışında hiçbir şey geçmedi. Kimsenin günahını almıyoruz, belki de gerçekten aradılar. Ama bulamadılar. Ama sonuçta biz, artık bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık.”

Türkiye tarihinin en büyük keşfi

Müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Fatih sondaj gemisini Boğaz’dan uğurladığım günü hatırlıyorum. O uğurlayışımızla birlikte hamd olsun neticeye de keşfe de ulaşmış. İstanbul’un fethinin yıl dönümünde Karadeniz’e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırdı.

Rabb’imize hamd ediyoruz

Allah’a hamd olsun. Daha önce ‘Tuna-1’ diye adlandırılan bu alanı ‘Sakarya Gaz Sahası’ olarak isimlendirdiğimiz bu alanda, gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Rabb’imize bize ve milletimize bugünleri gösterdiği için hamd ediyoruz.”

Hedefimiz, 2023 yılında kullanmak

Yıllarca enerjide dışa bağımlılığın maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğe daha güvenle bakacaklarına inandıklarını dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti: “Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Doğalgazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız. Şimdi hedefi veriyorum. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır.

Bir müjde de Akdeniz’den bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih ve Yavuz gemileri vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz’de 9 derin deniz sondajı yapıldığını belirterek, şunları dile getirdi: “Nihayet, son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz’den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni’nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz’deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Sakarya Gaz Sahası’yla ‘Bismillah’ dedik. Allah’ın izniyle devamı da gelecek. Bu keşifle artık önümüzde çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz. Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız. Kanuni de devreye girdikten sonra Karadeniz’de sadece Fatih ile değil Kanuni ile de yola devam

edilecek. Belki yeri gelecek Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımızda farklı adımlar atacağız, çalışmalar yapacağız. Yani biz petrolde, doğalgazda varız diyeceğiz. Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Özellikle Avrupa Birliği, Yunanistan’ı şımartıp üzerimize salarken, sergilediği çifte standart sebebiyle bir kez daha kendi ilkelerine ihanet ettiğini, birliği ayakta tutan değerleri yıprattığını görmelidir. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Denizlerde ve karada daha çok arama yapıp neticeye ulaşarak, enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok.”

“Bu daha başlangıç!”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz’deki doğalgaz rezervi keşfine ilişkin, “Bu anlaşılan bir başlangıç. İnşallah bunun arkası da gelecek” dedi. Türkiye için tarihi bir gün yaşandığını belirten Şentop, sözlerine şöyle devam etti: “Bizim çocukluğumuzdan beri düşündüğümüz şey şuydu: Türkiye’nin etrafında her yerde petrol var, burada yok. ‘Özellikle mi böyle bir şey yer altında kaybedilmiş, yok edilmiş’ diye düşünürdük hep. Aranırdı bulunamazdı. Şimdi elhamdülillah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir sonuca ulaşıldı. Hangi siyasi görüşten olursa olsun 83 milyon buna sevinecektir. Batılı oryantalistler gibi hala milletimizin heyecanına, sevincine ortak olmadan bu meseleleri ele alanlar var. Bunlar önemli değil. Türkiye, enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek. Elhamdülillah diyoruz, milletimize şükranlarımızı, Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz.”