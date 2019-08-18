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Eleştirilerin ardından İstanbul’a gelen İmamoğlu dalga geçer gibi konuştu!

İstanbul kıyameti yaşarken izne çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eleştiriler hakkında, "Boş konuşan boş konuşuyor zaten makamı ne olursa olsun. İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen..." dedi.

18 Ağustos 2019 Pazar 09:27
Eleştirilerin ardından İstanbul’a gelen İmamoğlu dalga geçer gibi konuştu!

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine oynamak için şimdiden şehir şehir gezip, “Burayı da kalkındıracağız” edebiyatı yapmaya başladı. Bu doğrultuda, iki gün önce yıllık izne çıkan İmamoğlu, dün İstanbul’u sel götürürken tatildeydi. Eleştirilerin ardından sonunda İstanbul’a gelebilen İmamoğlu, tatil eleştirilerine cevap verdi.

“Bak sen...”

Sel felaketinin olduğu gün tatilde olduğu için tepki gösterilen İmamoğlu, sabah saatlerinde megakente geldi, soluğu yıllardır CHP'nin yönettiği ve dün ağır hasar alan Kadıköy'de aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, tatil eleştirilerine dalga geçer gibi cevap verdi.

Ensonhaber'deki habere göre İmamoğlu, “Boş konuşan boş konuşuyor zaten makamı ne olursa olsun. İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen... Bizim tatilimiz de şeffaf. İki gün Hacıbektaş'taydık. İki gün de ailemizle olduk. Bu tarihte afet olursa elbette koşar geliriz.” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 09:27
  1. İstanbul
  2. İmamoğlu

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