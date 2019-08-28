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Eleştirilen tabela yenilendi

Turgutlu Belediyesi, Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan Mustafa Kemal Paşa Meydanı’ndaki tabelayı yeniledi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:03
Eleştirilen tabela yenilendi

Turgutlu Belediyesi, Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan Mustafa Kemal Paşa Meydanı’ndaki tabelayı yeniledi. Daha önceki dönemde yapılan tabela için çok eleştiri aldıklarını belirten Başkan Akın, “Geçmiş dönemde yapılan tabelada Atatürk’ün siluetinin benzemediği, yazım yanlışları olduğu tarzda eleştiriler almıştık. Biz de meydanın adına yakışır bir şekilde tabelayı yeniledik.” dedi.


Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan Mustafa Kemal Paşa Meydanı’nda bulunan tabela adına yakışır bir şekilde yenilendi. Tabelanın yenilenme çalışmalarının tamamlanarak yeni bir görünüme kavuştuğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Belediye Başkan Yardımcılarımız ve meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte Mustafa Kemal Paşa Meydanında bulunan ve yenileme çalışmaları tamamlanan tabelayı yerinde inceledik. Geçmiş dönemde yapılan tabelada Atatürk’ün siluetinin benzemediği, yazım yanlışları olduğu tarzda eleştiriler almıştık. Bizler de Turgutlu Belediyesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yakışan ve Afyon Kocatepe’de çekilen fotoğrafının bulunduğu tabelayı meydana konumlandırdık. Ayrıca yazım yanlışı da vardı. Onu da elden geçirdik. Işıklandırma çalışmaları ile geceleri de ayrı bir güzelliğe sahip oldu. Meydanımız adına yakışır bir şekilde tabela ile daha da güzelleşti. Turgutlu’ya ve Ergenekon Mahallemize hayırlı olsun” dedi.


Başkan Akın alanda bulunan vatandaşlar ile fotoğraf çekilip anı ölümsüzleştirirken, vatandaşlarda tabelanın yenilenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirip yapılan çalışma için Belediye Başkanı Çetin Akın’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:03
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