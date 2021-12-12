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Ekonomi Elektronik tebligat (e-tebligat) süresi uzatıldı mı? SGK e-tebligat son başvuru tarihi
Ekonomi

Elektronik tebligat (e-tebligat) süresi uzatıldı mı? SGK e-tebligat son başvuru tarihi

Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanır ve Kurum tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilir. 31 Aralık'ta sona erecek elektronik tebligat (e-tebligat) başvuru süresinin uzatılıp uzatılmayacağı bir hayli merak ediliyordu. SGK’dan e-tebligat sürelerine ilişkin son dakika kararı açıklandı. Peki e-tebligat başvuru süresi uzatıldı mı? e-tebligat süresi ne zaman bitiyor?

Yeniakit Publisher
2021-12-12 12:24:00 - 2021-12-12 12:24:57
Elektronik tebligat (e-tebligat) süresi uzatıldı mı? SGK e-tebligat son başvuru tarihi

Elektronik tebligat, ilgili mevzuata göre muhataplara tebliği gereken evrakın elektronik tebligat sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesini, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e-Devlet bünyesinde veya başka kurumlar tarafından kurulmuş elektronik tebligata elverişli ortamı ifade eder. Peki e-tebligat başvuru süresi uzatıldı mı? e-tebligat süresi ne zaman bitiyor?

SGK e tebligata ne zamana kadar yapılacak?

SGK'den yapılan açıklamada, 24 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik'in 7'nci maddesi kapsamında, elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenlerin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yönetmeliğe göre bu süre 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermektedir. Kurumumuzca, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 10 Aralık 2021'de yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana getirmiştir. Bu nedenle 31 Aralık 2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

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