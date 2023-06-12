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Sağlık Elektronik sigara, sigarayı bırakmak isteyenler için yeni bir bağımlılığa neden olabilir
Sağlık

Elektronik sigara, sigarayı bırakmak isteyenler için yeni bir bağımlılığa neden olabilir

Yeniakit Publisher
2023-06-12 14:44:00 -
Elektronik sigara, sigarayı bırakmak isteyenler için yeni bir bağımlılığa neden olabilir

Her geçen gün gençler arasında yaygınlaşan puff adı verilen elektronik sigaraların, masum görünmesine rağmen bağımlılık yapıcı etkisi olduğunu belirten uzmanlar birçok nedenden dolayı popüler hale geldiğine dikkat çekiyor. Puff cihazının kullanımının artmasına neden olan faktörlere değinen Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Onur Noyan, “Renkli, oyuncak gibi görünen, küçük boyutlu, az duman çıkaran ve zararsız olduğu düşünülen bir cihaz. Bazı sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerinin puff cihazlarını kullanırken görünmesi de popülerliğini etkiliyor” dedi. Noyan, bunun sigaraya geçişi kolaylaştırabileceği veya sigarayı bırakmak isteyenlerin yeni bir bağımlılığa geçiş yapmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Onur Noyan, son dönemlerde özellikle gençler arasında yaygınlaşan puff olarak adlandırılan elektronik sigara kullanımına dair açıklamalarda bulundu.

Bağımlılık yapıcı etkisi sigaradan farklı değil

Son dönemde popüler olan puff olarak adlandırılan elektronik cihazlar ve sigaraların farklı içeriklere sahip olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Onur Noyan, “Sigara, tütünden yapılan ve yakılarak kullanıldığında nikotin ve çeşitli zararlı kimyasallar açığa çıkaran bir ürün. Puff cihazları ise genellikle tütün içermeyen elektronik sigaralardır. Puff cihazları, sıvı nikotin, aroma ve diğer kimyasalların ısıtılarak buharlaştırılmasıyla nikotin benzeri etki sağlar. Sigara ve diğer tütün ürünleri, nikotin içeren katı veya sıvı formda bulunur. Dolayısıyla, renkli ve masum görünen puff cihazlarının bağımlılık yapıcı etkisi sigaradan farklı değildir.” dedi.

Ünlülerin kullanırken görülmeleri cihazların popülerliğini etkiliyor

Puff cihazlarının popülerlik kazanmasında birçok faktörün etkili olduğuna değinen Noyan, “Özellikle gençler arasında puff cihazlarının ‘masum’ olarak görülmesi, popüler kültürün etkisiyle daha fazla kullanılmasına neden oluyor. Renkli, oyuncak gibi görünen, küçük boyutlu, az duman çıkaran ve zararsız olduğu düşünülen bir cihaz. Üzerinde sigaranın zararlarının gösterildiği paketlerle karşılaştırıldığında daha cazip görünebilir. Ayrıca, bazı sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerinin puff cihazlarını kullanırken görünmesi de popülerliğini etkiliyor. Sigara içmenin yasak olduğu yerlerde bile puff cihazları kullanılabiliyor. Daha az zararlı olduğunun veya hiç zararlı olmadığının düşünülmesi, bağımlılık yapmayacağına inanılması, ‘sigara içmiyorum ki’ düşüncesiyle daha fazla tercih edilmesi ve farklı aromalara sahip olması gibi sebepler, puff cihazlarının kullanımının artmasına yol açan faktörler arasında.” diye konuştu.

Yeni bir bağımlılığa geçiş yapılmasına neden olabilir

Puff cihazlarının kullanımının birçok riski beraberinde getirdiğinin altını çizen Prof. Dr. Onur Noyan, “Gençler arasında arkadaş etkisi, popülerlik beklentisi, özenme, merak gibi faktörler ve bahsettiğim diğer nedenlerle bu cihazları kullanmaya başlamak daha kolay olabilir.” uyarısında bulundu ve bu cihazların potansiyel risklerini açıklayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Bu cihazların içerdikleri kimyasalların, uzun vadeli etkileri hakkında yeterli bilgi bulunmasa da akciğer enfeksiyonlarına ve solunum güçlüklerine sebep olabileceği bildiriliyor. Ayrıca, puff cihazları, sigaraya geçişi kolaylaştırabilir ve sigarayı bırakmak isteyenlerin yeni bir bağımlılığa geçiş yapmasına neden olabilir. Önümüzdeki yıllarda bizleri bekleyen tehlikelerin birçoğunun henüz farkında değiliz. Bu nedenle her türlü tütün ve tütün ürünlerinin kullanımından uzak durmanın bağımlılığa giden yolu kapatacağı umuduyla, tütün ve tütün ürünlerine hiç temas etmemek çok önemli.”

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