  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan Avrupa ülkelerine meşru hedef haline geleceği uyarısı İngiltere'den Riyad'a askeri kalkan! Başbakan Starmer: "Savunmaya hazırız" Erdoğan’dan Riyad hattında "diplomasi" trafiği! Veliaht Prens Selman ile kritik görüşme İran'dan IKBY'ye sert uyarı: "Altyapınızı hedef alırız" Havalanan İHA'lar İsrail'i vurdu İran Meclis Başkanı Galibaf: "Geleceğimizi Epstein çetesi değil, milletimiz belirler" Türkiye ve NATO arasında sıcak temas Şam-Paris hattında sınır güvenliği zirvesi! Cumhurbaşkanı Şara’dan Macron’a "Lübnan sınırı" mesajı Savaş devam ederken Putin'den İran hamlesi Roma’dan dev tahliye operasyonu! 10 bin İtalyan ateş hattından çıkarıldı
Sağlık Elektronik sigara masum değil! Kalp krizi ve felç riskini tetikliyor
Sağlık

Elektronik sigara masum değil! Kalp krizi ve felç riskini tetikliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Elektronik sigara masum değil! Kalp krizi ve felç riskini tetikliyor

Uzmanlar, "dual use" (ikili kullanım) olarak adlandırılan, hem normal sigara hem de elektronik sigara tüketen bireyler için uyarı dozajını artırdı. Araştırma sonuçlarına göre bu kişilerde görülen riskler şunlar:

Araştırma sonuçlarına göre bu kişilerde görülen riskler şunlar:

Yüksek Tansiyon: E-sigara içindeki nikotin ve diğer kimyasallar damar sertliğine ve ani tansiyon yükselmelerine yol açıyor.

Kalp Krizi Riski: Damar yapısının bozulmasıyla birlikte kalp kasının kanlanması sekteye uğruyor.

Felç Tehlikesi: Yüksek tansiyon ve damar hasarı, beyin kanaması veya pıhtı atması riskini katlıyor.

 

"Ağzınıza bile sürmeyin!"

Kardiyoloji uzmanları, elektronik sigaranın içindeki aromalı sıvıların ve ısıtılan metallerin akciğerlerin ötesinde doğrudan kalp-damar sistemini hedef aldığını vurguluyor. Özellikle genç yaşta başlayan kullanımın, ilerleyen yıllarda geri dönülemez kalp hasarlarına zemin hazırladığı belirtiliyor.

Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri
Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri

Gündem

Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri

10 milyon fazla kiloluya SMS ile çağrı: Sağlıklı Hayat Merkezleri ücretsiz hizmette
10 milyon fazla kiloluya SMS ile çağrı: Sağlıklı Hayat Merkezleri ücretsiz hizmette

Sağlık

10 milyon fazla kiloluya SMS ile çağrı: Sağlıklı Hayat Merkezleri ücretsiz hizmette

Sağlık Bakanı Memişoğlu ‘500 bin çocuğu sağlık elçisi yaptık’
Sağlık Bakanı Memişoğlu ‘500 bin çocuğu sağlık elçisi yaptık’

Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu ‘500 bin çocuğu sağlık elçisi yaptık’

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23