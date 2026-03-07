Elektronik sigara masum değil! Kalp krizi ve felç riskini tetikliyor
Uzmanlar, "dual use" (ikili kullanım) olarak adlandırılan, hem normal sigara hem de elektronik sigara tüketen bireyler için uyarı dozajını artırdı. Araştırma sonuçlarına göre bu kişilerde görülen riskler şunlar:
Yüksek Tansiyon: E-sigara içindeki nikotin ve diğer kimyasallar damar sertliğine ve ani tansiyon yükselmelerine yol açıyor.
Kalp Krizi Riski: Damar yapısının bozulmasıyla birlikte kalp kasının kanlanması sekteye uğruyor.
Felç Tehlikesi: Yüksek tansiyon ve damar hasarı, beyin kanaması veya pıhtı atması riskini katlıyor.
"Ağzınıza bile sürmeyin!"
Kardiyoloji uzmanları, elektronik sigaranın içindeki aromalı sıvıların ve ısıtılan metallerin akciğerlerin ötesinde doğrudan kalp-damar sistemini hedef aldığını vurguluyor. Özellikle genç yaşta başlayan kullanımın, ilerleyen yıllarda geri dönülemez kalp hasarlarına zemin hazırladığı belirtiliyor.